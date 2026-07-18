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英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權

中央社台北18日電
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英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（Britis...
英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，接管這家此前由中國敬業集團控股的企業。（路透）

針對英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，接管這家此前由中國敬業集團控股的企業，中國外交部今天提出警告，必要時將採取維權措施。

據新華社報導，中國外交部發言人18日就英國鋼鐵公司國有化問題答記者問。

中國外交部發言人表示，中國商務部此前已作出回應，「我想強調的是，此事已引起中國民眾高度關注。英方如何處理此事將直接影響中國投資者對英投資環境的看法，影響中國民眾對英國政府信譽的看法。」

該發言人並稱，中英簽有投資保護協定，投資者的正當合法權益必須依法得到充分保障。中方敦促英方切實尊重市場原則和契約精神，找到包括「如何賠償」等雙方都能接受的解決方案。中方支持企業運用法律手段維權，正密切關注事件進展，「必要時將採取維權措施」。

英國政府此前表示，將透過次級立法建立賠償機制，獨立評估賠償事宜，並稱該決定保障了英國鋼鐵業的未來，保護了技術型就業崗位。

中國商務部17日表示，英國鋼鐵公司在敬業集團收購之前已經多年虧損。敬業集團收購後，對英國鋼鐵公司注入巨額資金，使公司經營得以維繫、就業崗位得以保留。中國商務部對於英政府相關決定表示堅決反對與強烈不滿。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1150718

精華 FAQ

  • 英國政府依據「鋼鐵產業（國有化）法案」接管的是英國鋼鐵公司British Steel，這家企業此前由中國敬業集團控股，因此引發中方高度關注。

  • 中國外交部要求英方尊重市場原則與契約精神，依法充分保障投資者正當合法權益，並就賠償等問題提出雙方都能接受的解決方案。

  • 中國商務部指出，British Steel在敬業集團收購前已多年虧損，收購後才獲得巨額資金挹注，維持營運與就業，因此對英國政府國有化決定表示堅決反對與強烈不滿。

商務部

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