英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權

英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，接管這家此前由中國敬業集團控股的企業。（路透）

針對英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，接管這家此前由中國敬業集團控股的企業，中國外交部今天提出警告，必要時將採取維權措施。

據新華社報導，中國外交部發言人18日就英國鋼鐵公司國有化問題答記者問。

中國外交部發言人表示，中國商務部 此前已作出回應，「我想強調的是，此事已引起中國民眾高度關注。英方如何處理此事將直接影響中國投資者對英投資環境的看法，影響中國民眾對英國政府信譽的看法。」

該發言人並稱，中英簽有投資保護協定，投資者的正當合法權益必須依法得到充分保障。中方敦促英方切實尊重市場原則和契約精神，找到包括「如何賠償」等雙方都能接受的解決方案。中方支持企業運用法律手段維權，正密切關注事件進展，「必要時將採取維權措施」。

英國政府此前表示，將透過次級立法建立賠償機制，獨立評估賠償事宜，並稱該決定保障了英國鋼鐵業的未來，保護了技術型就業崗位。

中國商務部17日表示，英國鋼鐵公司在敬業集團收購之前已經多年虧損。敬業集團收購後，對英國鋼鐵公司注入巨額資金，使公司經營得以維繫、就業崗位得以保留。中國商務部對於英政府相關決定表示堅決反對與強烈不滿。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1150718