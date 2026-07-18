我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 怵目驚心

中國拘留捷克公民 捷媒：涉「人質外交」當談判籌碼

中央社布拉格18日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克位於布拉格的外交部總部大樓。(路透)
捷克位於布拉格的外交部總部大樓。(路透)

一名捷克公民近期遭中國拘留，引發捷克高度關注。捷媒分析，此案疑涉及中國「人質外交」策略，可能以該名捷克公民作為籌碼，要求捷克釋放遭控為外國勢力非法活動的中國記者楊藝明。捷克智庫也指出，北京已將兩案直接連結。

捷克主流媒體Seznam Zprávy報導，一名捷克公民因遭控「涉嫌危害國家安全」而在中國機場遭到中方拘留，這名男子為捷克埃爾迪斯公司（Eldis Pardubice）工作，這家公司出口雷達相關設備，隸屬於捷克斯洛伐克集團（CSG）。

中國外交部16日除了宣布這名捷克公民因涉嫌危害國家安全而接受調查之外，同時批評捷克政府以毫無根據的指控拘留一名中國記者，並要求捷克立即釋放該名中國公民與充分保障其合法權益。

外界推測，中共可能試圖以這名捷克商人作為交換條件，要求捷克釋放今年1月遭羈押並被控為外國勢力非法活動的中國籍記者楊藝明。楊藝明為中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者，被查出實際上隸屬中國情報機構，並長期在布拉格監視與蒐集政治與學術界特定人士的情報。

捷克媒體分析，這種被稱為「人質外交」（hostage diplomacy）的做法，是中共在外交關係緊張時，藉由拘留外國公民向他國政府施壓。這類拘留的目的並非單純執行刑事司法，而是將被拘留者作為與外國政府談判的籌碼。

根據Seznam Zprávy的引述，捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）表示，此案令人聯想到日前美籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）遭拘留事件。

馬定和指出：「上個月，中國官方邀請他參加一場會議，之後便將他逮捕，並指控他從事間諜活動。兩起案件看來都是有計畫、預先安排好的行動。而且，北京已明確將拘留捷克公民與在捷克被控間諜罪的中國公民直接連結起來。」

這類做法在過去的中國外交事件中已有多起案例，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、澳籍記者成蕾（Cheng Lei）、澳洲華裔作家楊恆均（Yang Hengjun），以及近期遭拘留的美國地震學家陳友林（Youlin Chen）。

最受矚目的案例發生於2018年。當時加拿大應美國要求，在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，原因是美方指控她涉嫌金融詐欺及違反美國制裁規定。數日後，中國以涉嫌危害國家安全等理由，先後拘留兩名加拿大公民康明凱與史佩弗，兩人遭拘押近3年。

直到孟晚舟獲釋返回中國後，康明凱與史佩弗才獲准離境返回加拿大。除加拿大外，美國、日本、澳洲等國公民也曾遭遇類似情況。外界因此批評中國利用拘留外國人士作為外交談判籌碼，形成所謂的「人質外交」。

精華 FAQ

  • 內文指出，這名在Eldis Pardubice任職的捷克公民於中國機場遭拘留，中方給出的理由是「涉嫌危害國家安全」，並已宣布對他展開調查。

  • 捷媒與智庫認為，北京可能把這名捷克公民當作籌碼，對捷克施壓以交換被羈押的中國記者楊藝明，屬於以拘留外國人換取政治讓步的做法。

  • 文章舉出康明凱、史佩佩弗、成蕾、楊恆均與陳友林等案例，並提到孟晚舟事件後兩名加拿大公民被拘留，顯示外界長期批評中國利用拘留作為外交籌碼。

中共

上一則

柬埔寨向中國採購20架C909飛機

下一則

仁川酷澎物流中心大火 消防大動員13小時仍難撲滅

延伸閱讀

研究北韓核試 華裔學者遭中國拘留近2年

研究北韓核試 華裔學者遭中國拘留近2年
泰國外國記者俱樂部籲勿遣返白兆東 憂中國迫害

泰國外國記者俱樂部籲勿遣返白兆東 憂中國迫害
川普批中國介選 CNN、紐時：難證選舉遭操縱 說法誇大

川普批中國介選 CNN、紐時：難證選舉遭操縱 說法誇大
矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元