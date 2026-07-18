中國拘留捷克公民 捷媒：涉「人質外交」當談判籌碼

捷克位於布拉格的外交部總部大樓。(路透)

一名捷克公民近期遭中國拘留，引發捷克高度關注。捷媒分析，此案疑涉及中國「人質外交」策略，可能以該名捷克公民作為籌碼，要求捷克釋放遭控為外國勢力非法活動的中國記者楊藝明。捷克智庫也指出，北京已將兩案直接連結。

捷克主流媒體Seznam Zprávy報導，一名捷克公民因遭控「涉嫌危害國家安全」而在中國機場遭到中方拘留，這名男子為捷克埃爾迪斯公司（Eldis Pardubice）工作，這家公司出口雷達相關設備，隸屬於捷克斯洛伐克集團（CSG）。

中國外交部16日除了宣布這名捷克公民因涉嫌危害國家安全而接受調查之外，同時批評捷克政府以毫無根據的指控拘留一名中國記者，並要求捷克立即釋放該名中國公民與充分保障其合法權益。

外界推測，中共 可能試圖以這名捷克商人作為交換條件，要求捷克釋放今年1月遭羈押並被控為外國勢力非法活動的中國籍記者楊藝明。楊藝明為中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者，被查出實際上隸屬中國情報機構，並長期在布拉格監視與蒐集政治與學術界特定人士的情報。

捷克媒體分析，這種被稱為「人質外交」（hostage diplomacy）的做法，是中共在外交關係緊張時，藉由拘留外國公民向他國政府施壓。這類拘留的目的並非單純執行刑事司法，而是將被拘留者作為與外國政府談判的籌碼。

根據Seznam Zprávy的引述，捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）表示，此案令人聯想到日前美籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）遭拘留事件。

馬定和指出：「上個月，中國官方邀請他參加一場會議，之後便將他逮捕，並指控他從事間諜活動。兩起案件看來都是有計畫、預先安排好的行動。而且，北京已明確將拘留捷克公民與在捷克被控間諜罪的中國公民直接連結起來。」

這類做法在過去的中國外交事件中已有多起案例，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、澳籍記者成蕾（Cheng Lei）、澳洲華裔作家楊恆均（Yang Hengjun），以及近期遭拘留的美國地震學家陳友林（Youlin Chen）。

最受矚目的案例發生於2018年。當時加拿大應美國要求，在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，原因是美方指控她涉嫌金融詐欺及違反美國制裁規定。數日後，中國以涉嫌危害國家安全等理由，先後拘留兩名加拿大公民康明凱與史佩弗，兩人遭拘押近3年。

直到孟晚舟獲釋返回中國後，康明凱與史佩弗才獲准離境返回加拿大。除加拿大外，美國、日本、澳洲等國公民也曾遭遇類似情況。外界因此批評中國利用拘留外國人士作為外交談判籌碼，形成所謂的「人質外交」。