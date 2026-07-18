黃仁勳吃過這家居酒屋推同款套餐 10道菜28美元無限暢飲
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳從15日起開始展開訪日行程，並在當晚被媒體捕捉到，在一家平價居酒屋裡包場宴請多名日本企業客戶幹部，而這家居酒屋如今也順勢推出與黃仁勳當晚一樣的套餐，並在店內張貼起當晚聚會的留影，顯然歡迎民眾前往現場朝聖。
黃仁勳15日晚間在東京的居酒屋「燒豚三吉 神田北口店」宴請多名日廠幹部，該店在日本最大的餐飲評分網站「Tabelog」上的評分為3.11顆星，算是還不錯的評分。
而該店如今也順勢推出了「和NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，每人含稅價只要4,500日圓（約28美元），內容共有十道菜，包括了開胃菜拼盤、炙燒生魚片、日式炸雞和薯條、六種串燒、博多鐵板餃子、和牛豚骨內臟鍋等，而且還有附兩小時的無限暢飲。
另外，據日本美食作家クドウ秘境メシ的現場訪查，現在店內已貼出多張當晚聚會的照片，其中一張黃仁勳就像是拉麵職人一樣在為其他人煮麵，樣貌十分有趣、親民。他還爆料，黃仁勳當晚除了發給現場民眾紅豆麵包外，也送給店員每瓶要價約300日圓的柚子飲，為一家只在日本和美國販售的KIMINO DRINKS公司的產品，並且使用手摘柚子和有機甘蔗製成，顯現出黃仁勳對禮物的精挑細選。
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが訪れた激安居酒屋「やきとん三吉」(東京・神田)ですが、周囲の人たちに配った贈り物はアンパンだけではありませんでした。— クドウ秘境メシ (@kudo_pon) July 18, 2026
店員さんにも贈り物があったようで、1本300円以上する柚子ドリンクを複数もらったとのこと。その1本をご厚意でいただいた。… https://t.co/JOmcLoNwYn pic.twitter.com/XBfeEapyH9
他15日晚間在東京神田的「燒豚三吉 神田北口店」包場宴客，招待多名日本企業客戶幹部。這家店在Tabelog上的評分約3.11顆星，屬於平價但評價不錯的居酒屋。 店家推出「和NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，每人含稅4,500日圓，約28美元，內含10道菜，並附2小時無限暢飲，菜色包括串燒、炸雞、博多鐵板餃子與和牛豚骨內臟鍋等。 報導指出，他除了發給現場民眾紅豆麵包外，也送店員每瓶約300日圓的柚子飲，商品來自KIMINO DRINKS，使用手摘柚子與有機甘蔗製成，顯示他挑選禮物相當用心。
精華 FAQ
他15日晚間在東京神田的「燒豚三吉 神田北口店」包場宴客，招待多名日本企業客戶幹部。這家店在Tabelog上的評分約3.11顆星，屬於平價但評價不錯的居酒屋。
店家推出「和NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，每人含稅4,500日圓，約28美元，內含10道菜，並附2小時無限暢飲，菜色包括串燒、炸雞、博多鐵板餃子與和牛豚骨內臟鍋等。
報導指出，他除了發給現場民眾紅豆麵包外，也送店員每瓶約300日圓的柚子飲，商品來自KIMINO DRINKS，使用手摘柚子與有機甘蔗製成，顯示他挑選禮物相當用心。
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