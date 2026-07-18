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黃仁勳吃過這家居酒屋推同款套餐 10道菜28美元無限暢飲

編譯易起宇／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳(左)15日在東京的平價居酒屋「燒豚三吉」宴請日廠幹部，宴後還發...
輝達執行長黃仁勳(左)15日在東京的平價居酒屋「燒豚三吉」宴請日廠幹部，宴後還發給附近民眾紅豆麵包。(路透)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳從15日起開始展開訪日行程，並在當晚被媒體捕捉到，在一家平價居酒屋裡包場宴請多名日本企業客戶幹部，而這家居酒屋如今也順勢推出與黃仁勳當晚一樣的套餐，並在店內張貼起當晚聚會的留影，顯然歡迎民眾前往現場朝聖。

黃仁勳15日晚間在東京的居酒屋「燒豚三吉 神田北口店」宴請多名日廠幹部，該店在日本最大的餐飲評分網站「Tabelog」上的評分為3.11顆星，算是還不錯的評分。

而該店如今也順勢推出了「和NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，每人含稅價只要4,500日圓（約28美元），內容共有十道菜，包括了開胃菜拼盤、炙燒生魚片、日式炸雞和薯條、六種串燒、博多鐵板餃子、和牛豚骨內臟鍋等，而且還有附兩小時的無限暢飲。

另外，據日本美食作家クドウ秘境メシ的現場訪查，現在店內已貼出多張當晚聚會的照片，其中一張黃仁勳就像是拉麵職人一樣在為其他人煮麵，樣貌十分有趣、親民。他還爆料，黃仁勳當晚除了發給現場民眾紅豆麵包外，也送給店員每瓶要價約300日圓的柚子飲，為一家只在日本和美國販售的KIMINO DRINKS公司的產品，並且使用手摘柚子和有機甘蔗製成，顯現出黃仁勳對禮物的精挑細選。

精華 FAQ

  • 他15日晚間在東京神田的「燒豚三吉 神田北口店」包場宴客，招待多名日本企業客戶幹部。這家店在Tabelog上的評分約3.11顆星，屬於平價但評價不錯的居酒屋。

  • 店家推出「和NVIDIA的詹森·黃CEO同樣的套餐」，每人含稅4,500日圓，約28美元，內含10道菜，並附2小時無限暢飲，菜色包括串燒、炸雞、博多鐵板餃子與和牛豚骨內臟鍋等。

  • 報導指出，他除了發給現場民眾紅豆麵包外，也送店員每瓶約300日圓的柚子飲，商品來自KIMINO DRINKS，使用手摘柚子與有機甘蔗製成，顯示他挑選禮物相當用心。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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