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墨西哥再傳記者遇害 摩托車殺手開槍

中央社墨西哥普艾布拉16日綜合外電報導
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墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）政府表示，一位專門報導安全議題的記者今天遭到飛車槍擊身亡。

法新社報導，記者權益倡議團體「第19條」（Article 19）表示，馬蒂內茲（Josue Martinez）是關注當地治安及重大議題的媒體「聖馬丁德克斯梅魯康新聞」（Noticias San Martin Texmelucan）的負責人。第19條呼籲對馬蒂內茲之死展開調查，並且懷疑他的工作是犯案動機。

普艾布拉州政府譴責這起謀殺案，呼籲檢方啟動調查，追究兇手的責任。

根據當地媒體報導，馬蒂內茲在住家附近被共乘一台摩托車的兩名殺手槍擊身亡。當時距離馬蒂內茲不遠的兒子打電話報警。

有人以「美洲豹」（The Jaguar）稱呼律師出身、後來轉戰新聞界的馬蒂內茲。

當地另一位媒體負責人、記者古茲曼（Roxana Guzman）6月中旬在自宅遭到綁架，遺體於7月初在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）被人發現。該州已經發生多起針對記者的犯罪。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders），自從1994年以來，墨西哥已經有超過150名媒體專業人士遭到殺害，被認為是全球對新聞工作者而言最危險的國家之一。

精華 FAQ

  • 事件發生在墨西哥中部的普艾布拉州，遭害者是報導安全議題的記者馬蒂內茲。他在住家附近遭到飛車槍擊，州政府已公開譴責並要求檢方展開調查。

  • 根據當地媒體說法，馬蒂內茲在住家附近遭兩名共乘摩托車的槍手開槍射殺。他的兒子當時距離不遠，立即打電話報警，但仍未能挽回性命。

  • 記者權益團體第19條指出，馬蒂內茲長期關注當地治安與重大議題，且擔任媒體負責人，因此懷疑他的工作內容可能成為遭攻擊的主因，呼籲徹底查明真相。

槍擊 墨西哥

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