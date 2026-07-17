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楓丹白露森林大火 馬克宏呼籲國民捐款重建

中央社巴黎17日專電
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巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。圖為楓...
巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。圖為楓丹白露森林16日被燒焦的植被和樹木。(路透)

巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。法國總統馬克宏16日表示，法國正面臨自1945年以來「最嚴重的森林大火」；他宣布成立「單一募款窗口」，鼓勵國民捐款重建森林。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚於社群媒體X上發文表示，法國自2017年起已投入超過15億歐元（約17億美元）強化救災，包含採購新型空中滅火機、強化空中救援能力、添購超過千輛消防車等。他強調，法國從未在民防投入過如此龐大的資金。

法國電視台（franceinfo）報導，馬克宏16日親赴火災現場後宣布，將由法國遺產基金會、國家森林局（ONF）、楓丹白露（Fontainebleau）市政府，共同成立「單一募款窗口」，名為「拯救楓丹白露森林」。

馬克宏表示：「我期待每一位國民都能即刻捐款，藉此重新植樹、重建林區，同時持續改進，讓楓丹白露森林在未來能獲得更完善的保護。」

回聲報（Les Echos）報導，楓丹白露森林大火至今已動員約900名消防員與120名軍人。延燒近2000公頃的火勢雖已得到控制，但尚未完全撲滅。

報導指出，距離巴黎僅60公里的楓丹白露森林佔地約2.3萬公頃，每年吸引1500萬名遊客造訪，是法國遊客最多的森林，與楓丹白露城堡相輔相成。林區因火災關閉後，恐衝擊周遭飯店、餐廳、自行車租賃、導遊及戶外活動業者。

世界報（Le Monde）報導，法蘭西島大區區長佩奎斯（Valérie Pécresse）呼籲馬克宏，應比照2019年巴黎聖母院大火後的做法，主導全國性行動，推動楓丹白露森林復育。

精華 FAQ

  • 火災自12日發生以來已延燒近2000公頃，雖然火勢目前已得到控制，但仍尚未完全撲滅，後續滅火與清理工作仍在進行。

  • 馬克宏表示，法國正面臨自1945年以來最嚴重的森林大火，並強調政府自2017年起已投入超過15億歐元強化救災與民防能力。

  • 法國將由遺產基金會、國家森林局和楓丹白露市政府共同成立「拯救楓丹白露森林」募款窗口，呼籲民眾捐款，用於重新植樹與林區復育。

社群媒體 馬克宏 遺產

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