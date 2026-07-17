梅爾茨：德國將首次派常規部隊參與法國核演習

德國總理梅爾茨(右)與法國總統馬克宏。（路透）

德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）17日在北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）表示，德國今年將首次派遣常規部隊，參與法國武裝部隊的核武演習。

德法部長理事會以及德法防務與安全理事會會議，於16日至17日在德國北萊茵-西發利亞邦舉行。梅爾茨與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）在會後共同舉行記者會時表示，兩國將進一步加強防務與國防合作。

梅爾茨表示，德國和法國正在核阻嚇領域開闢新的共同道路。此外，應法方倡議，歐洲援烏克蘭 「志願聯盟」將於今年秋季舉行軍事演習，德國將參與其中，雙方將共同商定具體的參與方式。

談及防務工業合作，梅爾茨指出，德法此前共同推進的「未來空中作戰系統」（FCAS）框架下的戰鬥機項目，因產業分歧而宣告失敗，但雙方將繼續推進該框架下「戰鬥雲」（Combat Cloud）等關鍵技術的研發，並加強綜合防空系統、遠程武器等領域的合作。

馬克宏則強調法德達成相關共識的重要性，同時表示法國的核阻嚇力量將繼續完全由法方獨資與出資。