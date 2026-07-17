泰國外國記者俱樂部籲勿遣返白兆東 憂中國迫害

泰國外國記者俱樂部（FCCT）17日發表聲明，呼籲泰國政府不要將遭拘留的中國調查記者白兆東遣返中國，並公開其拘留情況。(路透)

泰國 外國記者俱樂部（FCCT）今天發表聲明，呼籲泰國政府不要將遭拘留的中國調查記者白兆東遣返 中國，並公開其拘留情況。

聲明指出，白兆東因揭露中國官員貪腐案件遭追緝，若遭遣返，恐面臨任意拘留、酷刑及其他政治迫害。

FCCT表示，白兆東曾任「財經」雜誌調查記者，2023年離開中國，2024年遭中國當局以涉嫌「敲詐勒索」為由發布逮捕令。

聲明引述人權團體指出，相關指控具有政治動機。目前白兆東遭關押於曼谷移民收容中心，友人表示，他失聯數月後僅曾透過一次視訊與外界聯繫，體重明顯下降，似乎壓力極大。

FCCT呼籲泰國政府公開白兆東的拘留環境，在外界對他返中後可能遭受的待遇仍有重大疑慮下，不應將他引渡或遣返回中國，並指出中國在多數全球媒體自由指數排名中都接近墊底，並經常以莫須有的罪名監禁記者。

包括人權觀察（HRW）、無國界記者（RSF）及保護衛士（Safeguard Defenders）等國際人權團體最近也相繼要求泰國勿遣返白兆東，示警他若遭送返中國，恐面臨政治迫害、強迫失蹤及酷刑等嚴重人權侵害。中央社曾向泰國外交部請求回應，但尚未獲得答覆。

中國外交部16日透過書面聲明向路透表示，中國已向泰國提出引渡請求，要求「盡快移交」白兆東，並稱白兆東涉嫌犯下收賄及敲詐勒索。

該聲明寫道，「中國政府依法保護公民的言論自由，中國新聞業發展的成就有目共睹」。