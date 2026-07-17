10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？

柏能(右)將於20日正式成為英國新任首相。（美聯社）

英國工黨17日召開特別大會，正式宣布柏能（Andy Burnham）為新任黨魁。按照程序，他將於20日正式成為英國新任首相，也是英國過去十年來的第七位首相。

具備地方治理經驗的柏能提出以「曼徹斯特主義」重塑英國治理模式，主張透過「深度放權」推動經濟復興。然而分析人士指出，英國目前深陷「脫歐」帶來的多重治理困境，柏能的政策主張能否落地見效仍是未知數。

「曼徹斯特主義」能否奏效

英國現任首相施凱爾 （Keir Starmer）6月下旬宣布辭去工黨黨魁職務後，柏能隨即成為該職位角逐的領跑者。多家民調顯示，他是目前最受歡迎的工黨政治人物之一。英國《金融時報》文章指出，柏能最核心的政治資本，是他過去9年多擔任大曼徹斯特市長期間形成的「曼徹斯特主義」。

柏能自2017年5月起擔任該職。在他主政期間，位於英格蘭北部的大曼徹斯特變化明顯：中心城區高樓大廈拔地而起；住宅區、商業綜合體加快建設；公共運輸重新由地方統一管理，獲得民眾支持。數據顯示，2015年至2023年，大曼徹斯特經濟年均增速約為英國整體的兩倍，成為英國增長最快的地區之一。

柏能的執政理念被稱為「曼徹斯特主義」，核心內容是將權力下放地方，同時強化政府對公共服務領域的調控等。柏能此前已表示會將這一理念推廣至全國層面，並提出將部分國家職能遷出首都倫敦，在住房、交通、教育等領域擴大地方自主權，扭轉資源過度集中於倫敦的局面。

此外，柏能還主張擴大保障性住房建設，推進社會福利改革，同時尋求加強與歐洲的關係，「鞏固」與歐盟現有談判取得的進展。

目前，外界對柏能抱有一定期待。英國曼徹斯特大學政治學教授羅伯特．福特（Robert Ford）表示，柏能「善於溝通」，能夠讓選民理解他的立場和目標。英國獨立議員阿德南．侯賽因（Adnan Hussain）在社群媒體上說，像柏能這樣「真正理解北方」的聲音「早就該出現」。

首相府的「走馬燈」

將於20日入主唐寧街10號的柏能，是英國十年來的第七位首相。

卡麥隆、德蕾莎．梅伊、強生、特拉斯、蘇納克、施凱爾，自2016年6月英國「脫歐」公投以來，英國首相如「走馬燈」般更替，任期最短的特拉斯僅執政49天。分析人士指出，首相頻繁換人表面是因為政策失當導致民眾不滿，深層原因是英國近年來經濟和社會領域的結構性問題積重難返。

曼徹斯特大學教授伊恩．斯科特（Ian Scott）認為，「脫歐」是英國政治不穩定的起點。此後，英國出現貿易成本上升、公共財政承壓、國家醫療服務體系（NHS）危機、生產力增長乏力，以及高通膨和高利率等一系列交織疊加的結構性挑戰。此外，國際和地區局勢持續動盪也從外部衝擊英國的經濟和社會。

生活壓力日益增大，讓英國選民的耐心不斷消耗。倫敦瑪麗王后大學政治學者菲利普．考利（Philip Cowley）指出，選民們不再堅定地支持一個黨派，「政黨一旦犯幾次錯誤，支持率就可能迅速流失」。如今英國政壇正形成一種危險慣性——一旦陷入困境，政黨就把更換黨魁當作應對危機的辦法。

施凱爾辭職就是一例。工黨在移民、能源等政策上飽受批評，加之在5月地方選舉中遭到重創，工黨黨內就選擇透過「拋棄」施凱爾來消解輿論壓力和民眾不滿。

但頻繁更換領導人並不能解決問題。英國智庫政府研究所分析認為，受外部危機、人口老齡化及全球經濟格局變化等因素影響，過去十年英國政府的治理難度明顯增加。而首相和政府要員的頻繁更替，又進一步削弱政策連續性和政府執政能力，形成惡性循環。

「堆積如山的挑戰」

和前任們一樣，柏能的執政之路不會平坦。英國《衛報》文章指出，社會福利、國防開支、生活成本、地緣政治……柏能面臨「堆積如山的挑戰」。

第一，經濟困境。據媒體報導，柏能將在就任首相當天收到英國財政部最新編製的經濟預測報告。這份報告將描繪「一幅極具挑戰性的經濟圖景」：英國經濟下行壓力加劇、政府借貸成本上升以及英國央行升息等多重挑戰，這將嚴峻考驗他如何兌現此前推動民生改善的承諾。

第二，財政壓力。英國財政研究所分析說，在經濟增長乏力、公共財政承壓的背景下，任何新增支出都意味著更艱難的權衡取捨。以施凱爾政府遺留的國防投資計畫為例，該計畫仍存在數十億英鎊的資金缺口，如何籌措資金將成為柏能上任後迫切需要破解的難題。

第三，外交挑戰。深化英歐合作、應對俄烏衝突和管控中東風險，是近期英國外交重點任務，也都繞不開與美國川普（Donald Trump）政府的協調與周旋。英國廣播公司（BBC）指出，柏能的一項重要挑戰便是「應對川普政府」。

重重挑戰面前，外界擔憂柏能能否扛起首相重任。英國政府研究所文章指出，首相一職需要統籌兼顧宏觀經濟、外交安全等一系列國家政策，「無論是柏能還是其他任何人，都難以憑藉過往的從政經驗來應對複雜挑戰」。