澳洲阻中資插手稀土產業 考驗如何兼顧自由及安全

2024年澳洲以國家利益為由，要求5家中國公司出售其持有的北方礦業（Northern Minerals）股份。（路透）

澳洲 礦產及能源專家維沃達今天指出，有關中資控制澳洲稀土 開發商「北方礦業」股權爭議，除了牽動全球戰略礦產供應，更是澳方如何兼顧自由開放經濟與供應鏈安全的一次重大試煉。

北方礦業（Northern Minerals）的股東結構問題，近年多次引起澳洲政府關注與干預。2024年，澳洲以國家利益為由，要求5家中國公司出售其持有的北方礦業股份。

隨後澳洲當局發現，部分股東將股份出售給總部設於香港 的英德公司（Ying Tak）。澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今年4月對英德公司發布臨時禁令，限制該公司在北方礦業年度股東大會上的投票權及股份轉讓權；到了5月，查默斯更下令6名北方礦業股東出售其股份。

不過，據雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）14日報導，由於大多數被點名的股東違抗有關命令，直至7月仍未出售其持有股份，查默斯再下令，禁止涉事股東在北方礦業未來股東大會上的投票權與履行股東權利。

昆士蘭大學（University of Queensland）永續礦業研究院（Sustainable Minerals Institute）榮譽研究員維沃達（Vlado Vivoda）今天接受中央社電話訪問，分析北方礦業爭議。

維沃達指出，此案之所以成為媒體焦點，主要是該公司於西澳洲（Western Australia）布朗斯山脈（Browns Range）推動的「重稀土」（heavy rare earths）生產項目，涉及供應可用於製造軍用武器及民用科技產品所需的關鍵材料。因此，當北方礦業股份受到中資操縱的消息傳出後，隨即引發人們關注戰略礦產供應鏈安全問題。

他提醒，布朗斯山脈的重稀土生產項目，是指向「一條目前尚未存在，但是即將出現的重要戰略礦產供應鏈」。「布朗斯山脈生產的礦石含有異常高比例的鏑（Dysprosium）與鋱（Terbium），它們都是重稀土元素；即使是少量使用，就足以讓高性能磁鐵在極高溫下保持磁力。因此，對於電動馬達、風力渦輪機、無人機、武器、飛機以及其他工業與國防用途來說，都是至關重要的。」

維沃達相信，在澳洲政府目前推動「從礦石到氧化物」（Mine-to-Oxide）垂直加工產業的助攻下，布朗斯山脈可望能成為中國以外、全球最重要的稀土產業上游供應來源。

他提到，雖然布朗斯山脈的重稀土產業並不足以取代中國在相關產業的地位，但由於全球稀土市場高度集中，即使是少數的供應來源，仍足以牽動整體產業的重大變動。

對於中資掌控北方礦業股權成為輿論關注焦點，維沃達提醒，事件的焦點不應侷限於如何提防中資伸手戰略資源；更重要的是如何在奉行自由開放經濟原則的同時，又能維護戰略資源供應鏈安全的策略平衡問題。

維沃達強調，坎培拉當局所展示的「澳洲治理模式」，正是回應自由和安全的策略平衡問題。澳洲政府並非全面禁止中資涉足澳洲稀土產業，而是下令來路不明的股東出售股份，或限制相關股東權利。

他指出，坎培拉致力於確保相關企業的股權來源保持透明。澳洲外國投資審查委員會（FIRB）採取個案審查的方式，允許大多數外國投資繼續進行。同時，針對一些被認為會構成國家利益或國家安全隱患的投資者或交易案件，則實施更加嚴格的審查。當局強調，這是一個健全且非歧視性的治理架構。

對於涉及爭議的北方礦業股東一再拖延回應澳洲政府的命令，爭議迄今未解，維沃達強調，此案正是對「澳洲模式」的一次重大試煉，考驗坎培拉能否兼顧自由開放經濟原則與維護戰略資源供應鏈安全。