我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府恢復公共負擔規定 移民用福利恐難拿綠卡

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

泰國啤酒餐廳大火駐唱樂團4人罹難 家屬粉絲悲慟

中央社曼谷16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。圖為民眾在事發現...
曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。圖為民眾在事發現場外放置鮮花以悼念亡者。(路透)

泰國啤酒餐廳大火奪走33條人命，其中火災發生時在餐廳內駐唱的樂團，6名成員中有4人不幸罹難。主唱迪恩經過醫療團隊全力搶救，昨晚離世。他的母親今天到醫院領回兒子的遺體，並希望兒子別擔心，她會堅強地活下去。

曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。火災發生時，正在舞台上表演的獨立樂團「Thotsakan」成員，一直是泰國媒體持續關注的焦點。

這起火災造成「Thotsakan」樂團6名成員中4人喪生，另有2人受傷。原本重傷的27歲主唱迪恩（Din）接受3天治療後，仍在昨晚傷重不治。

泰叻報（Thairath）今天報導，迪恩的母親詹蘇達（Jansuda Tanla）表示，醫生說，兒子送醫後傷勢在所有傷者中最危急，全身有超過80%遭火灼傷，且又吸入大量濃煙，高溫更導致肺部等多個內臟器官幾乎全部受損。

醫師告訴家屬，他們判斷，他原本可能已在火場喪命，但仍努力撐了下來，醫療團隊也全力搶救，最終仍回天乏術。

詹蘇達回憶道，兒子從小熱愛音樂，自學吉他、創作歌曲，希望靠唱歌改善家計，甚至曾計畫等經濟狀況好轉後要開小餐館，如今夢想卻隨著這場大火破滅。

她向兒子喊話，希望他安心離開，不必掛念父母，並說，「爸爸媽媽會努力堅強活下去」。

另外，美聯社報導指出，「Thotsakan」樂團每週固定在這家啤酒餐廳演出，樂團團員是最早發現配電設備疑似冒出火花的人之一，但火勢迅速蔓延至天花板，現場陷入一片黑暗，民眾只能湧向狹窄的出口逃生。

已故的鍵盤手普魯提蓬（Preutthipong Pudmon）的姊姊領回弟弟遺體時表示，如果弟弟能說話，他一定不希望大家一直哭泣，而是希望大家記得他站在舞台上、演奏自己熱愛音樂時的笑容。

泰國第7電視台（CH7）報導，「Thotsakan」樂團今天在臉書發文表示，樂團及死傷者至今仍未收到餐廳宣布發放的每人1萬泰銖（約300美元）慰問金，希望相關單位加速處理，因為多名罹難者都是家中主要經濟來源。

另外，「Thotsakan」樂團也在臉書上公布主唱迪恩追思會的時間，許多粉絲湧入留言悼念。

精華 FAQ

  • 這場發生在曼谷啤酒餐廳的大火，已造成33人死亡、逾70人受傷。火勢在深夜迅速擴散，讓現場民眾難以及時逃生，傷亡相當慘重。

  • Thotsakan當時正在現場演出，6名成員中有4人罹難、2人受傷。主唱迪恩全身逾80%燒傷並吸入濃煙，經3天治療後仍傷重不治。

  • 家屬希望迪恩安心離開，也盼相關單位加速發放每人1萬泰銖慰問金。樂團則已公布追思會時間，期盼粉絲以留言和紀念支持逝者家屬。

泰國

上一則

美新關稅衝擊 巴西擬祭「經濟互等法」反制

延伸閱讀

曼谷啤酒餐廳大火家屬認屍 質疑逃生門遭鎖促徹查

曼谷啤酒餐廳大火家屬認屍 質疑逃生門遭鎖促徹查
曼谷酒吧大火增至27死73傷 樂手憶逃生驚恐瞬間

曼谷酒吧大火增至27死73傷 樂手憶逃生驚恐瞬間
泰國曼谷酒吧惡火 27死63傷 多人逃廁所受困亡

泰國曼谷酒吧惡火 27死63傷 多人逃廁所受困亡
曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所身亡

曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所身亡

熱門新聞

伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）

破冰…哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

2026-07-11 01:07
阿曼沿岸可見荷莫茲海峽上多艘船舶。(路透)

海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談

2026-07-11 09:18
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受
世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠