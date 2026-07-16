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美新關稅衝擊 巴西擬祭「經濟互等法」反制

中央社聖保羅16日專電
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巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。(路透)
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。(路透)

美國政府宣布自7月22日起，對部分巴西商品加徵25%關稅，理由是巴西存在「不公平貿易行為」。此舉立即引發巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的強烈譴責，並表示將依據「經濟互等法」採取反制措施。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，美國貿易代表署（USTR）指出，調查發現巴西在數位支付、平台監管、腐敗防治及貿易優惠等方面存在問題，導致美企在巴西市場面臨不公平競爭。美方同時豁免部分商品，包括咖啡、牛肉、柳橙汁及航太零組件，以避免衝擊美國供應鏈。

魯拉政府則批評此舉是「歷史上令人遺憾的一刻」，並否認美方指控。巴西官方強調，美國多年來在雙邊貿易中保持順差，關稅措施缺乏正當性。巴西外交與經濟部門已表示，將在3方面展開回應，包括多元化出口市場、提供受影響企業支持，以及依「經濟互等法」對美商品加徵關稅，同時把爭端提交世界貿易組織（WTO）。

然而，專家分析指出，巴西的反制空間有限。與中國不同，巴西高度依賴美國的高科技產品與關鍵投入品，包括柴油、肥料、藥品、航空零件及半導體。若對這些商品加徵關稅，恐將推升物流成本與農業生產支出，進一步加劇通膨壓力，迫使央行維持高利率，拖累經濟成長。

美方官員則警告，若巴西採取報復措施，華府可能重新檢視政策，並強調仍願意保持對話。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）更直言，魯拉「將個人意志置於協議之上，未能善意談判」，因此巴西必須承受後果。

此番關稅爭端不僅加深美巴緊張，也可能推動巴西加速尋求與其他市場合作，尤其是中國與歐盟。分析認為，若巴西選擇全面報復，代價恐由自身經濟承擔，如何在維護主權與避免自傷之間取得平衡，將是魯拉政府面臨的重大考驗。

精華 FAQ

  • 美國宣布自7月22日起，對部分巴西商品加徵25%關稅，理由是巴西存在不公平貿易行為；但咖啡、牛肉、柳橙汁與航太零組件等部分商品獲得豁免。

  • 巴西政府表示，將透過多元化出口市場、支持受影響企業，並依據經濟互等法對美商品加徵關稅，同時把爭端提交世界貿易組織，以維護自身立場。

  • 專家指出，巴西高度依賴美國的柴油、肥料、藥品、航空零件與半導體等關鍵投入品，若提高關稅，將增加物流與農業成本，推升通膨並壓抑經濟成長。

巴西 關稅

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