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美國宣布對若干巴西商品加徵25%關稅 魯拉抨擊

中央社華盛頓15日綜合外電報導
美國15日宣布對部分來自巴西的進口商品加徵25%關稅，說這是在對這個拉丁美洲大國...
美國15日宣布對部分來自巴西的進口商品加徵25%關稅，說這是在對這個拉丁美洲大國的貿易及其他措施進行長達1年的調查後所作的決定。(路透)

美國15日宣布對部分來自巴西的進口商品加徵25%關稅，說這是在對這個拉丁美洲大國的貿易及其他措施進行長達1年的調查後所作的決定。巴西總統魯拉已發聲譴責美方這項最新舉措。

綜合法新社和美聯社報導，一位美國高層官員指出，這項最新措施將於7月22日生效。

不過，這次命令豁免了若干美國國內未生產、或官員認為會擾亂供應鏈的商品。豁免清單包括咖啡、牛肉、柳橙及柳橙汁、部分石油與天然氣能源產品，以及航太零組件等。

美國貿易代表署（USTR）經過1年的調查認定，巴西存在多項不公平貿易措施，包括反貪腐執法不力、徵收不公平關稅等，這些行為被視為既不合理又不公平。然而，美國多年來與巴西一直保持貨品貿易順差。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示：「巴西的不公平貿易行為，使美國工人和廠商無法進入這個重要市場。」

他補充：「我們仍願意持續與巴西談判，推動本次調查中所指問題的必要改革。」

對此，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）辦公室在社群平台X發文指出：「巴西政府譴責美國政府今天宣布對巴西產品加徵25%關稅的決定。」聲明同時否認所謂「不公平貿易行為」的指控。

美國這次加徵關稅，是依據「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）的301條款實施，這允許美方就他國貿易行為展開調查。

美國聯邦最高法院今年2月裁定，總統川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的對等關稅無效。大法官們認定，川普援引此法對包括巴西在內的美國貿易夥伴徵收全面性關稅的做法越權。

川普之前曾根據國際緊急經濟權力法，對巴西加徵50%關稅，以抗議魯拉主政的巴西政府起訴試圖推翻2022年敗選結果的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

精華 FAQ

  • 美國宣布對部分來自巴西的進口商品加徵25%關稅，並訂於7月22日生效。美方表示，這項措施是基於1年調查後作出的決定。

  • 豁免項目包括咖啡、牛肉、柳橙與柳橙汁、部分石油與天然氣能源產品，以及航太零組件等。美方稱這些商品多為美國未生產或若課稅恐擾亂供應鏈。

  • 魯拉政府在X上譴責美國加徵關稅，並否認巴西存在不公平貿易行為；美方則指控巴西反貪腐執法不力、徵收不公平關稅，並表示仍願持續談判。

巴西 關稅

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