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日中對話機制幾近停擺 日媒示警：誤判意圖恐釀突發事態

記者張鈺琪／即時報導
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日本外相茂木敏充。（美聯社）
日本外相茂木敏充。（美聯社）

日本首相高市早苗去年11月在國會發表涉台答辯後，日中關係持續惡化，兩國政府間的溝通機制也幾近停擺。日媒分析，由於無法準確判斷對方意圖，還可能帶來安全保障方面出現突發事態的風險。儘管日方強調始終對對話保持開放態度，但目前仍看不到打破僵局的具體途徑。

據共同社15日報導，日本外相茂木敏充14日在記者會上被問及日中缺乏對話機會的看法時強調，「正因為存在懸而未決的問題，溝通才更為重要」。

不過，茂木自去年10月28日就任外相不久後，與中國外長王毅舉行電話會談以來，雙方至今未能安排面對面會談。日中副外長級「戰略對話」也自2024年7月後就再也沒有舉行。

報導指，高市早苗發表涉台國會答辯後，中國持續加強對日本施壓。先是呼籲中國公民避免赴日，之後加強稀土等軍民兩用物項出口管制，並在國際場合批評高市政府加強防衛力是「新型軍國主義」。

日本政府每逢中國軍機雷達照射等安全事件時，都會向陸方提出抗議與交涉，但這還是與正式對話有明顯差距。在閣僚層面，今年5月僅有日本經濟產業相赤澤亮正出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，與中國商務部長王文濤短暫站立交談。

報導分析，今年11月在中國舉行的APEC峰會，將成為日中關係能否出現轉圜的試金石。若能實現高市與中國國家主席習近平對話，或許有可能推動關係緩和。

不過，有日中外交消息人士表示，「並沒有能展開建設性討論的氛圍，改善關係還需要相當長的時間」。

精華 FAQ

  • 因高市早苗去年11月涉台答辯後，中國加強對日本施壓，雙方高層與副外長級對話都難以恢復，政府間溝通已接近停擺。

  • 茂木敏充與王毅自去年10月電話會談後未再面談，副外長級「戰略對話」也自2024年7月後停辦，正式交流明顯減少。

  • 報導指出，今年11月在中國舉行的APEC峰會是觀察重點，若高市早苗能與習近平對話，或許有助推動關係緩和，但前景仍不樂觀。

日本 王毅 高市早苗

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