稱法國隊無法國人惹議 西班牙前總理未道歉反諷回應
2026美加墨世界盃進入最終4強階段，西班牙保守派前總理拉荷義日前稱法國國家足球隊「沒有法國球員」引發爭議後，他至今仍未道歉，並以諷刺口吻為自己的言論辯護。
法新社報導，拉荷義（Mariano Rajoy）上周在評論文章發表前述言論後，法國與西班牙政治人物紛紛指控，他的發言涉及種族歧視並散播仇恨。
在拉荷義於今晚更新的專欄中，他並未直接回應先前的言論，而是感謝「當局在本屆世界盃期間對我表現出高度關注」。
他表示：「大家如此費心讚揚我的『美德』，卻忽略西班牙民眾真正關心的其他議題，實在令人遺憾。」
拉荷義此話似乎是針對西班牙社會勞工黨（PSOE）籍現任總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的少數政府，其親近人士涉入多起貪腐醜聞，導致政府遭到削弱。
西班牙政府呼籲拉荷義道歉，但他似乎拒絕接受這項要求。
他寫道：「他們從不為任何事道歉，顯然這種事永遠輪不到他們。你們都知道我的為人，也清楚我的想法。」
拉荷義自2011年出任西班牙首相，2018年在桑傑士提出的不信任案通過後下台。
他於本月10日發表的專欄文章讚揚法國隊「實力頂尖」，但又宣稱隊伍中「沒有法國球員」，因此引發爭議與批評。
他在專欄中稱法國國家足球隊「沒有法國球員」，即使同時讚揚球隊實力頂尖，仍被外界認為帶有種族歧視意味，因此引發法國與西班牙政治人物強烈批評。 他沒有直接道歉，而是在更新專欄中以諷刺口吻表示，感謝當局在世界盃期間對他高度關注，並暗示大家忽略了西班牙民眾更關心的其他議題。 拉荷義把話題轉向現任總理桑傑士領導的少數政府，暗批其親近人士涉貪案削弱政府，因此使這場足球言論爭議也被解讀為對執政團隊的政治反擊。
精華 FAQ
他在專欄中稱法國國家足球隊「沒有法國球員」，即使同時讚揚球隊實力頂尖，仍被外界認為帶有種族歧視意味，因此引發法國與西班牙政治人物強烈批評。
他沒有直接道歉，而是在更新專欄中以諷刺口吻表示，感謝當局在世界盃期間對他高度關注，並暗示大家忽略了西班牙民眾更關心的其他議題。
拉荷義把話題轉向現任總理桑傑士領導的少數政府，暗批其親近人士涉貪案削弱政府，因此使這場足球言論爭議也被解讀為對執政團隊的政治反擊。
上一則
玻國男子疑遭誘騙替俄打烏陣亡 妻：曾獲1.6萬美元報酬
下一則