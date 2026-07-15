稱法國隊無法國人惹議 西班牙前總理未道歉反諷回應

西班牙保守派前總理拉荷義（Mariano Rajoy）。(路透)

2026美加墨世界盃 進入最終4強階段，西班牙保守派前總理拉荷義日前稱法國國家足球隊「沒有法國球員」引發爭議後，他至今仍未道歉，並以諷刺口吻為自己的言論辯護。

法新社報導，拉荷義（Mariano Rajoy）上周在評論文章發表前述言論後，法國與西班牙政治人物紛紛指控，他的發言涉及種族歧視 並散播仇恨。

在拉荷義於今晚更新的專欄中，他並未直接回應先前的言論，而是感謝「當局在本屆世界盃期間對我表現出高度關注」。

他表示：「大家如此費心讚揚我的『美德』，卻忽略西班牙民眾真正關心的其他議題，實在令人遺憾。」

拉荷義此話似乎是針對西班牙社會勞工黨（PSOE）籍現任總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的少數政府，其親近人士涉入多起貪腐醜聞，導致政府遭到削弱。

西班牙政府呼籲拉荷義道歉，但他似乎拒絕接受這項要求。

他寫道：「他們從不為任何事道歉，顯然這種事永遠輪不到他們。你們都知道我的為人，也清楚我的想法。」

拉荷義自2011年出任西班牙首相，2018年在桑傑士提出的不信任案通過後下台。

他於本月10日發表的專欄文章讚揚法國隊「實力頂尖」，但又宣稱隊伍中「沒有法國球員」，因此引發爭議與批評。