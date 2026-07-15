世界盃與英格蘭交鋒 阿根廷外長再提福克蘭群島爭議

阿根廷外長季里諾（Pablo Quirno）。(路透)

世界盃 足球賽今天將迎來英格蘭隊和阿根廷 隊自2002年以來首次正面交鋒，賽事舉行地點美國亞特蘭大 市警方為維安嚴陣以待，阿根廷外長季里諾近日撰文重提福克蘭群島主權爭議。

根據英國「泰晤士報」（The Times）發自亞特蘭大市（Atlanta）的報導，美國聯邦調查局（FBI）、國際足球總會（FIFA）及亞特蘭大警方13日曾召開會議。消息人士指出，會議曾聚焦討論英國和阿根廷之間的歷史恩怨，特別是福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議，以及相關議題可能在球迷之間激發衝突。

根據會議結論，英格蘭與阿根廷在世界盃的對決，維安風險被定調為「最高級」。

為降低衝突風險，球場和球隊停留的旅館周邊將加強警力部署，甚至在建築物頂部加派狙擊手。賽事現場也將盡可能讓支持不同球隊的球迷「分流」，包括使用不同出入口和餐飲設施。

阿根廷稱福克蘭群島為Islas Malvinas（馬爾維納斯群島）。在世界盃讓群島歷史爭議再度升溫之前，今年4月曾傳出美國總統川普（Donald Trump）政府因為不滿英方未全力支持美國對伊朗發動的戰事，而考慮「重新評估」在福克蘭群島議題上，歷來對英國的支持。

當時英國首相發言人回應中央社提問表示，英國對福克蘭群島的立場明確，長久以來未改變，未來也不會改變。

發言人強調，福克蘭群島居民已以壓倒性的票數，支持繼續保有英屬海外領土（British Overseas Territory）地位，而英國「一向擁護福克蘭群島居民的自決權」，福克蘭群島主權「屬於英國」是事實。福克蘭群島居民的自決權以及英國的主權「無可爭議」。

根據福克蘭群島憲法，群島在內政、經濟等事務擁有自治權，外交、國防等事務則由倫敦負責，同時奉英國君主為元首。英國於19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但遭遇來自阿根廷的主權聲索挑戰。

1982年，阿根廷入侵群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭（Falklands War）。雙方交戰70多天後，阿根廷投降、英國稱勝。然而，阿根廷至今未徹底放棄對群島的主權主張。

2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島舉行公投，題目為「你是否希望福克蘭群島保持其作為英國海外領土的現有政治地位」。

在投票率超過9成的情況下，高達99.8%的票數（贊成票1513，反對票3）支持福克蘭群島維持現有政治地位，即英屬海外領土。

不過，季里諾（Pablo Quirno）近日在阿根廷保守派大報「國家報」（La Nacion）撰文，內容質疑2013年的福克蘭群島公投效力。

季里諾主張，那場公投是英國單方面主導，福克蘭群島居民是「被刻意植入的人口」，這樣的公投在法律層面站不住腳。

針對英國自1833年起即在福克蘭群島擁有持續性的行政治理當局和軍事控制，季里諾稱，「非法占領」不會隨著時間過去而變成「合法主權」，也不會因此分裂阿根廷共和國的領土。他強調，唯有倫敦與布宜諾斯艾利斯展開談判，才是解決問題的唯一正道。

儘管政治人物不避諱為激情張力十足的世界盃足球賽火上添油，季里諾的文章於週末刊出後，阿根廷隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）13日呼籲各界冷靜，強調「這只是一場足球賽」。

英格蘭隊門將皮克福（Jordan Pickford）則說，「這就是一場足球賽而已」，熱情洋溢的雙方球迷前往觀賞一場高水準賽事，而「這就是足球的力量，它讓球迷們、讓不同國家聚在一起」。

皮克福提到，英格蘭和阿根廷都是「（為自己感到）驕傲的國家」。其他的一切，「就讓足球自己說話」。

值得一提的是，相較於阿根廷民眾，英國民眾對福克蘭群島議題沒有幾乎上升至「國族大義」的熱情。

根據總部位於倫敦的國際非政府組織More in Common今年發布的一項民意調查，不到30%的英國民眾認為，英國繼續擁有福克蘭群島「非常重要」。

在阿根廷，福克蘭群島議題則與反抗「殖民主義」、「帝國主義」有關。不過，儘管阿根廷足球隊員會在勝利時歡呼「獻給馬爾維納斯群島！」，專家強調，這與「政治」或「仇恨」關聯不大，而是球員與球迷透過召喚馬爾維納斯群島（福克蘭群島）等歷史象徵以及在群島戰役傷亡的戰士，凸顯阿根廷的自我身分認同。

阿根廷隊中場球員德保羅（Rodrigo De Paul）對媒體表示，「獻給馬爾維納斯群島」這樣的口號主要是在「向我們的英雄致敬」，無關政治。

他說，「我們必須了解，這是一場足球賽；討論馬爾維納斯群島議題，有更適合的其他場合」。