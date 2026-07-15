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美軍：對伊朗90分鐘精準打擊 鎖定大通布島防禦系統

中央社杜拜15日綜合外電報導
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伊朗阿巴斯港附近13日發生爆炸後，遠處升起一股濃煙，一名女子拿著手機站在荷莫茲海...
伊朗阿巴斯港附近13日發生爆炸後，遠處升起一股濃煙，一名女子拿著手機站在荷莫茲海峽水邊自拍。（美聯社）

美軍中央司令部表示，已經對荷莫茲海峽戰略要地大通布島進行打擊，目標為伊朗的防禦設施和飛彈陣地。這是美國連續第5天打擊伊朗。

法新社報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）在X平台宣布，他們在為時90分鐘打擊行動中，「對大通布島（Greater Tunb）的海岸防禦系統以及巡弋飛彈儲存和發射設施發射精準彈藥」。

美聯社報導，伊朗於1971年從如今阿拉伯聯合大公國奪取的大通布島被視為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）中的戰略要地。

中央司令部稍早在X平台發文指出：「這些打擊旨在進一步削弱伊朗軍隊用以攻擊荷莫茲海峽商業航運的軍事能力。」

華府恢復對德黑蘭海上封鎖，就美伊戰事再起作出回應。美國今天繼續對伊朗展開一波打擊行動。

距離美伊簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄將近一個月後，雙方恢復戰鬥，對區域各地目標發動攻擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）表示，他們以部署巴林的美國海軍第五艦隊（United States Fifth Fleet）為打擊目標；巴林軍方表示，已經攔截針對民用目標的攻擊。同時，約旦武裝部隊表示，曾經擊落伊朗發射的3枚飛彈。

美國總統川普發出警告，揚言下周將擴大攻擊範圍，可能打擊電廠和橋梁，除非德黑蘭重回談判桌。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說：「下周對他們來說，局勢將會變得非常嚴峻。」

儘管戰鬥再起，透過第三方調解的談判尚未正式中止。涉及荷莫茲海峽控制權的爭議是這一波緊張局勢的核心。這條水道對全球石油和天然氣運輸至關重要。

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，美國恢復封鎖之舉等同於「在某種程度上使得『伊斯蘭馬巴德備忘錄』名存實亡」。他指的是雙方於上個月達成、旨在停火與重啟和談的臨時協議。

精華 FAQ

  • 美軍中央司令部表示，這次攻擊目標是位於荷莫茲海峽的大通布島，鎖定當地的海岸防禦系統，以及巡弋飛彈儲存和發射設施。

  • 中央司令部指出，整個打擊行動歷時90分鐘，目的在於進一步削弱伊朗軍隊攻擊荷莫茲海峽商業航運的能力，降低其對海上交通的威脅。

  • 在戰鬥重啟後，雙方仍持續於區域內攻擊對方目標，談判尚未正式中止。川普警告若德黑蘭不回到談判桌，下周美方可能擴大打擊電廠與橋梁。

伊朗 美軍中央司令部 荷莫茲海峽

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