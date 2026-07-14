立陶宛新總理：允許台灣設立代表處 或許「過於大膽」

立陶宛新任總理明道加斯・辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）。（美聯社）

據路透報導，立陶宛 新任總理明道加斯・辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）14日（周二）表示，立陶宛於2021年允許台灣在當地設立事實上大使館（代表處）的決定，「或許過於大膽」。他並在就任首日表達希望修復與中國關係的意願。

2021年底，這個擁有約290萬人口、同時為歐盟 與北約 成員國的波羅的海國家，允許台灣以「台灣」（Taiwanese）名義設立代表處後，中國隨即將雙方外交關係降級，雙邊貿易也因此受到衝擊。

辛克維丘斯政府提出的施政綱領於周二獲國會通過，為他正式就任總理鋪路。綱領中指出，政府將致力推動兩國關係「正常化」，恢復至互派大使的外交層級。

北京主張，採行民主制度的台灣是中國領土的一部分，因此無權在與中國維持正式外交關係的國家設立以「台灣」為名的代表機構。

相較之下，包括澳洲、英國及美國等國設立的機構，多採用「台北代表處」（Taipei Representative Office）名稱，以避免被視為暗示台灣具有國家地位或主權。

辛克維丘斯在國會表決前答詢時表示，「我們希望恢復到過去的狀態。我們與中國一直維持長期關係，後來出現了那些政治決定，那是勇敢的決定，也許太過勇敢，也許過於偏離當時的整體環境。」他所指的正是設立台灣代表處一事。

他並表示，「我們希望與中國維持和其他歐洲國家相同層級的關係。」

自台灣代表處於2021年成立以來，中國曾向在中國營運的跨國企業施壓，要求其切斷與立陶宛企業的合作，並禁止包括牛肉、乳製品等立陶宛產品進入中國市場。歐盟因此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

此外，歐盟也通過「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument)，授權歐盟針對透過經濟施壓、試圖迫使會員國改變政策的第三國採取反制措施。

辛克維丘斯向媒體表示，即使維持台灣代表處的現狀，立陶宛仍有可能恢復與中國的關係。

他說，「外交部已有幾套解決目前局勢的方案。」但未進一步透露具體內容。

今年2月，中國外交部發言人表示，兩國之間「溝通的大門始終敞開」，並呼籲立陶宛「將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡快糾正錯誤」。

政府施政綱領也承諾，將國防支出維持在國內生產毛額（GDP）5% 以上，爭取美軍持續駐紮於這個波羅的海國家，以嚇阻俄羅斯，並持續支持烏克蘭。