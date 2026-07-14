我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱西班牙2：0擊敗法國 晉級決賽

「哈德遜奇蹟」英雄薩利機長罹患阿茲海默症：勇敢面對

立陶宛新總理：允許台灣設立代表處 或許「過於大膽」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立陶宛新任總理明道加斯・辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）...
立陶宛新任總理明道加斯・辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）。（美聯社）

據路透報導，立陶宛新任總理明道加斯・辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）14日（周二）表示，立陶宛於2021年允許台灣在當地設立事實上大使館（代表處）的決定，「或許過於大膽」。他並在就任首日表達希望修復與中國關係的意願。

2021年底，這個擁有約290萬人口、同時為歐盟北約成員國的波羅的海國家，允許台灣以「台灣」（Taiwanese）名義設立代表處後，中國隨即將雙方外交關係降級，雙邊貿易也因此受到衝擊。

辛克維丘斯政府提出的施政綱領於周二獲國會通過，為他正式就任總理鋪路。綱領中指出，政府將致力推動兩國關係「正常化」，恢復至互派大使的外交層級。

北京主張，採行民主制度的台灣是中國領土的一部分，因此無權在與中國維持正式外交關係的國家設立以「台灣」為名的代表機構。

相較之下，包括澳洲、英國及美國等國設立的機構，多採用「台北代表處」（Taipei Representative Office）名稱，以避免被視為暗示台灣具有國家地位或主權。

辛克維丘斯在國會表決前答詢時表示，「我們希望恢復到過去的狀態。我們與中國一直維持長期關係，後來出現了那些政治決定，那是勇敢的決定，也許太過勇敢，也許過於偏離當時的整體環境。」他所指的正是設立台灣代表處一事。

他並表示，「我們希望與中國維持和其他歐洲國家相同層級的關係。」

自台灣代表處於2021年成立以來，中國曾向在中國營運的跨國企業施壓，要求其切斷與立陶宛企業的合作，並禁止包括牛肉、乳製品等立陶宛產品進入中國市場。歐盟因此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

此外，歐盟也通過「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument)，授權歐盟針對透過經濟施壓、試圖迫使會員國改變政策的第三國採取反制措施。

辛克維丘斯向媒體表示，即使維持台灣代表處的現狀，立陶宛仍有可能恢復與中國的關係。

他說，「外交部已有幾套解決目前局勢的方案。」但未進一步透露具體內容。

今年2月，中國外交部發言人表示，兩國之間「溝通的大門始終敞開」，並呼籲立陶宛「將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡快糾正錯誤」。

政府施政綱領也承諾，將國防支出維持在國內生產毛額（GDP）5% 以上，爭取美軍持續駐紮於這個波羅的海國家，以嚇阻俄羅斯，並持續支持烏克蘭。

精華 FAQ

  • 辛克維丘斯表示，讓台灣以「台灣」名義在立陶宛設立代表處的決定，或許「過於大膽」，並認為當時的政治判斷可能偏離整體環境。

  • 新政府施政綱領主張推動雙邊關係「正常化」，目標是恢復互派大使的外交層級，並表示希望與中國維持和其他歐洲國家相同層級的關係。

  • 中國曾對跨國企業施壓，並限制立陶宛牛肉、乳製品等輸中；歐盟則向WTO提出申訴，另通過反脅迫工具，預防第三國以經濟手段施壓會員國。

立陶宛 北約 歐盟

上一則

日本170地飆破35度高溫創紀錄 東京52人送醫、3重症

下一則

法國楓丹白露大火 6人涉縱火被捕

延伸閱讀

14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」

14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」
王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調

王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調
中國被揭祕密訓練俄軍 德國要求與中國駐德大使緊急會談

中國被揭祕密訓練俄軍 德國要求與中國駐德大使緊急會談
美國務院回應國台辦批評：指控無根據、谷立言代表美立場

美國務院回應國台辦批評：指控無根據、谷立言代表美立場

熱門新聞

國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣
小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元