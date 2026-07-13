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曼谷酒吧大火增至27死73傷 樂手憶逃生驚恐瞬間

中央社曼谷13日綜合外電報導
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圖為泰國曼谷一家酒吧火災現場，桌子上擺放著一些瓶子。(美聯社)
圖為泰國曼谷一家酒吧火災現場，桌子上擺放著一些瓶子。(美聯社)

泰國曼谷一家酒吧「拉拋啤酒屋」（Rong Beer Na Lat Phrao）今天凌晨0時左右發生大火，截至目前已有27死73傷，25人在加護病房。當時正在台上演出的樂手阿提帕痛失女友，並在節目上談到他逃生時突然爆炸的驚恐瞬間。

法新社報導，這是自2009年曼谷珊迪卡（Santika）夜店跨年大火造成67死逾200傷以來，泰國最嚴重的火災事故。

根據愛侶灣緊急事件中心（Erawan Emergency Centre）的說法，目前為止共有27人死亡、73人受傷，其中41人在醫院，包括加護病房內的25人。

已有10名罹難者身分獲確認，9人為泰國籍、1人為寮國籍。

火災發生當下，阿提帕（Athipat "Ice" Wijarn）的樂團正在台上演出。他今天在泰國談話性節目上回憶道，當時「大家都在奔跑，擠成一團」，現場燈光熄滅，他們發現身後牆上的電路冒出濃煙。

阿提帕還說，自己趴著朝出口爬行時，「突然發生爆炸，我的後腦勺被擊中，感受到高溫與灼傷」。

該樂團的鍵盤手及主唱均在火災中喪生，而主唱就是阿提帕的女友，他形容女友「身上沒有任何燒傷，看起來就像只是睡著了一樣」。

法新社記者稍後也看到，有人將鮮花放在一架被燒毀的電子琴上。

法醫鑑識人員今天進入已被燒得焦黑、窗戶被炸飛的建築內進行勘驗。調查人員仍在嘗試查明起火原因，以及傷亡為何如此慘重。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）在現場告訴記者：「火勢蔓延得非常快，燒到天花板。濃煙很可能是造成大多數人死亡的主要原因。」

泰國警察總長奇提拉（Kitrat Phanphet）表示，酒吧業主在加護病房，調查人員希望向他了解情況。

奇提拉告訴記者：「大部分死者是在廁所內被發現。火災發生時，他們陷入恐慌，現場又沒有燈光。」

警方正在調查逃生門是否可以使用，奇提拉指出，其中一扇逃生門被架子擋住，一次只能讓一人通過。

警方也在檢查這棟50年建築的電線，以及現場裝飾是否助長火勢蔓延。

司法部高階官員承諾，每名罹難者的家屬將獲得30萬泰銖（約9000美元）慰問金，每名傷者則可獲得最高8萬泰銖的實支實付醫療費補助。

泰國衛生及安全法規的做法長期以來一直受到質疑，尤其是酒吧與夜店。2022年，泰國東部春武里府（Chonburi）亦曾發生夜店火警，造成25人死亡。

精華 FAQ

  • 根據愛侶灣緊急事件中心通報，這場火警已造成27人死亡、73人受傷，其中41人仍在醫院治療，25人情況危急住在加護病房。

  • 阿提帕說，現場突然熄燈、眾人驚慌奔跑，他趴著朝出口爬行時又遇到爆炸，後腦勺被擊中，還感到高溫灼傷，逃生過程極為驚險。

  • 警方正查明電線是否老化、現場裝飾是否助長火勢，以及逃生門是否可正常使用；另有逃生門被架子擋住的情況，濃煙也被認為是致命主因。

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