我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「倩女幽魂」推手…施南生病逝「多重器官衰竭」享壽75歲

葛理漢驟逝 共和黨支出法案、布蘭奇人事案表決恐受影響

紐時爆俄以東京為間諜基地 日本坦承需嚴格防諜

中央社東京13日綜合外電報導
日本內閣官房長官木原稔。美聯社
日本內閣官房長官木原稔。美聯社

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，俄羅斯在對烏克蘭作戰期間，將日本作為科技運用與間諜活動的基地。日本今天表示，已意識到有必要更有效防範外國情報活動。

根據「紐約時報」昨天發布的報導，官員表示，一些俄羅斯間諜在戰爭爆發後遭西方國家驅逐，最後轉往日本。該媒體指出，日本鬆散的間諜防治法律，以及富庶的高科技產業，使日本成為克里姆林宮對烏克蘭戰爭中的重要據點。

「紐約時報」報導指出，烏克蘭政府估計，俄羅斯發射的飛彈和無人機中，有10枚就有9枚含有日本零組件。

根據「紐約時報」報導，5個西方情報機構的現任與前任成員透露，東京是俄羅斯軍事情報單位「第20局」（20th Directorate）的所在地。該單位人員偽裝成外交官或商務人士，企圖在當地購買或竊取軍事戰鬥技術並運回俄羅斯。

日本內閣官房長官木原稔今天表示：「我們認知到，在安全環境快速變化之際，有必要更積極反制威脅日本國家安全的外國情報活動，例如獲取關鍵資訊等行為。」

木原稔拒絕直接對「紐約時報」的報導發表評論，但他告訴記者，東京當局「必須以更嚴格的態度處理這項議題」。

報導指出，俄羅斯在日本的相關行動是由菲利琴科夫（Maksim Vladimirovich Filchenkov）負責，他是俄國的情報特工，目前以俄羅斯航空（Aeroflot）東京辦事處員工的身分作為掩護。

精華 FAQ

  • 報導指俄羅斯把日本當成間諜活動與科技運用的基地，利用當地鬆散的防諜環境，蒐集或購買可用於軍事用途的關鍵技術，並支援對烏克蘭的戰爭行動。

  • 日本內閣官房長官木原稔表示，政府已認知到安全環境快速變化下，必須更積極反制威脅國家安全的外國情報活動，並以更嚴格態度處理相關問題。

  • 報導稱俄羅斯軍事情報單位人員可能偽裝成外交官或商務人士，在東京購買或竊取軍事戰鬥技術；相關行動疑由菲利琴科夫負責，並以俄航東京辦事處員工身分作掩護。

間諜 日本 烏克蘭

上一則

新證據出現 英國前保守黨國務大臣謀殺案不排除恐攻

延伸閱讀

紐時：日本淪俄國間諜樂園 情報巢穴藏警察廳眼皮底下

紐時：日本淪俄國間諜樂園 情報巢穴藏警察廳眼皮底下
烏克蘭無人機破壞威力升級 俄羅斯面臨消耗戰困境

烏克蘭無人機破壞威力升級 俄羅斯面臨消耗戰困境
普亭：「必須繼續」大規模攻擊烏克蘭 俄稱控制頓巴斯重鎮

普亭：「必須繼續」大規模攻擊烏克蘭 俄稱控制頓巴斯重鎮

基輔遭「四面八方」襲擊 俄無人機飛彈狂轟 恐成開戰最大空襲之一

基輔遭「四面八方」襲擊 俄無人機飛彈狂轟 恐成開戰最大空襲之一

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了
葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀