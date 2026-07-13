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新證據出現 英國前保守黨國務大臣謀殺案不排除恐攻

中央社倫敦13日綜合外電報導
前英國國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）。（路透資料照片）
前英國國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）。（路透資料照片）

根據英國內政大臣馬穆德今天說法，曾任英國保守黨政府國務大臣的資深右翼政治人物威德庫姆（Ann Widdecombe）疑似在家中遭到謀殺案件在出現新證據後，已由反恐警察接手調查。

法新社報導，78歲的威德庫姆9日被發現陳屍在位於英格蘭西南部的家中，原本負責調查的德文郡暨康瓦爾郡警察局（Devon and Cornwall Police）11日表示，尚無資訊暗示與恐怖主義有關。但馬穆德（Shabana Mahmood）宣布的最新消息，證實英國警方已將恐怖主義列為可能動機之一。

馬穆德今天在社群媒體平台X發文表示，在出現「新的資訊和證據」後，威德庫姆的案件現由英國反恐警務網（Counter Terrorism Policing，CTP）主導調查；她本人則定於今天稍晚對國會議員進行相關報告。

英國反恐警務網的總監泰勒（Laurence Taylor）也發布聲明表示：「我們正從多條線索進行調查，以釐清這場攻擊的動機。」

德文郡暨康瓦爾郡警察局11日晚間表示，1名28歲英國籍男嫌在英格蘭北部的約克郡（Yorkshire）被捕。

根據警方說法，威德庫姆據信是在遺體被發現時的24小時前遭到攻擊。而英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph ）報導，被捕嫌犯的鄰居表示，他8日上午離開位於羅瑟罕（Rotherham）的住家時，手持1根木棍。

威德庫姆在1987至2010年間擔任保守黨國會議員，其後曾任英國獄政國務大臣及就業國務大臣。她堅定支持英國脫歐，並於2019年退出保守黨，加入反移民陣營領袖法拉吉（Nigel Farage）的強硬右派政黨。

精華 FAQ

  • 英國內政大臣馬穆德表示，案件在出現新的資訊與證據後，已由反恐警務網主導調查，顯示警方認為此案可能涉及恐怖主義動機，因此需要以反恐角度重新檢視線索。

  • 警方指出，78歲的威德庫姆9日被發現陳屍家中，推測遇害前約24小時曾遭攻擊；另有1名28歲英國籍男子在約克郡被捕，調查仍在多條線索下進行。

  • 威德庫姆曾在1987至2010年間任保守黨國會議員，後出任獄政國務大臣與就業國務大臣；她支持英國脫歐，2019年退出保守黨，轉投法拉吉領導的強硬右派政黨。

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