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委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地

中央社卡拉卡斯12日綜合外電報導
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委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數13日攀升至將近4500人。...
委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數13日攀升至將近4500人。圖為12日以無人機拍攝地震過後，拉瓜伊拉地區的情況。(路透)

委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人，此外由於家園被毀，目前有超過1萬9500人住在臨時收容營地。

法新社報導，委內瑞拉政府在其Telegram官方帳號公布的最新統計顯示，罹難者增至4490人，另有1萬6740人受傷。當局未公布失聯者的估計人數。

上月24日，規模7.2及7.5強震接連撼動委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及沿海的拉圭拉州（La Guaira），多棟高層公寓大樓完全倒塌，化為層層瓦礫。

拉圭拉州及卡拉卡斯周邊的體育場、廣場和人行道上陸續出現安置無家可歸受災家庭的臨時收容營地。政府今天更新數據指出，有1萬9583人住在這些地方。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）昨天表示，政府未來幾天將把部分地震前就在興建的公寓提供給受災家庭入住。豪爾赫．羅德里格斯是委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長。

豪爾赫．羅德里格斯補充，後續仍需投入大量資源興建更多住宅，並提供租屋補助及購屋貸款。

他還提到，政府已在拉圭拉州劃定逾40塊土地用於興建新住宅，總面積約58萬4000平方公尺。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今天也在他的Telegram帳號上指出，一批來自俄羅斯的援助物資已運抵委國。

美國大使館也表示，已向災區運送10萬份救援物資包。

精華 FAQ

  • 依官方最新統計，兩場接連強震已造成4490人死亡、1萬6740人受傷。當局目前尚未公布失聯者估計人數，顯示整體災情仍在持續整理中。

  • 政府更新數據指出，已有1萬9583人住在臨時收容營地，地點多位於拉圭拉州及卡拉卡斯周邊的體育場、廣場與人行道，反映住宅毀損情況嚴重。

  • 官方表示，未來幾天會先讓部分原本就在興建的公寓供受災家庭入住，同時規劃興建更多住宅、提供租屋補助與購屋貸款，並已劃定逾40塊土地推動新建案。

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