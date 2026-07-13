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曼谷酒吧惡火倖存者驚魂回憶：差點逃不出去

編譯羅方妤／即時報導
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這張截圖來自2026年3月5日發布的一段社交媒體視頻，展示了位於曼谷Rong B...
這張截圖來自2026年3月5日發布的一段社交媒體視頻，展示了位於曼谷Rong Beer Na Lat Phrao酒吧的內部景象。（取自TikTok@Rong Beer Na Lat Phrao/路透）

泰國曼谷一間熱門酒吧「拉拋啤酒屋」（Rong Beer Na Lat Phrao）12日深夜發生嚴重火災，造成至少27人死亡、73人受傷。英國天空新聞報導，倖存者回憶當下驚魂說，他們最初是聞到一股燒焦味，濃煙從舞台附近竄出，隨後傳出爆炸聲，濃煙迅速瀰漫酒吧，還說自己差點逃不出去。

一名泰國女子蘇坎雅（Sukanya Wongwongwai）在酒吧外尋找失蹤的朋友，聽見倖存者的說法。她向路透轉述那位倖存者的說法，說：「我的朋友當時正在台上唱歌。他說他們起初聞到一股燒焦味，不久後發現天花板朝火。有人被天花板掉落的碎片砸傷。因為天花板似乎是隔音泡棉做的。」

火災當下在舞台上唱歌的一名歌手失去了自己的朋友。他告訴泰叻報（Thairath）：「煙霧是從鍵盤手頭頂上方的斷路器區域竄出。鍵盤手當時要我們快逃。然後酒吧就停電了，充斥著濃煙。事件發生當下，我有位同為歌手的朋友大概是在場地中央。我當時在舞台，差點逃不出來。因為爆炸發生時，我被衝擊波震飛。我的後腦勺和手臂都被燒傷，而我們有位當鼓手的朋友也因為沒有及時逃出而被燒傷。爆炸發生後，人們倒在地上哭喊求救。現場非常熱。被燒傷的朋友躺在門口哭泣，一切發生得太快。」

泰國總理阿努廷表示，另一位當時在拉拋啤酒屋演奏的樂手說，他在停電前看見看見舞台附近的斷路器冒煙，隨後聽見一聲爆炸聲，濃煙迅速瀰漫整個空間。

精華 FAQ

  • 這起火災發生在泰國曼谷拉拋啤酒屋，事故造成至少27人死亡、73人受傷，成為當地一起傷亡相當嚴重的深夜火警事件。

  • 倖存者表示，他們先聞到一股燒焦味，接著看到舞台附近冒出濃煙，之後還傳出爆炸聲，濃煙很快擴散到整個酒吧，讓人幾乎來不及逃生。

  • 多名目擊者指出，疑似是舞台附近的斷路器先冒煙，之後發生爆炸並導致停電，濃煙瞬間瀰漫，現場有人摔倒、被燒傷，情況迅速失控。

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