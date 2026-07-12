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載128偷渡客抵英格蘭 單船人數最高紀錄

中央社倫敦12日綜合外電報導
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圖為載著偷渡客的充氣艇，他們準備橫渡英吉利海峽前往英國。資料照，非文中船隻。(路...
圖為載著偷渡客的充氣艇，他們準備橫渡英吉利海峽前往英國。資料照，非文中船隻。(路透資料照)

英國媒體今天報導，一艘載有128人的船隻10日抵達英格蘭海岸，創下橫越英吉利海峽單船人數新高。

法新社報導，根據英國內政部資料，加上另外兩艘船，10日總共有225位移民抵達英格蘭。

英國廣播公司（BBC）及英國聯合社（PA）報導，搭載128人的這艘船打破去年9月創下的單船125人紀錄。

雖未證實相關人數，英國內政部發言人今天告訴法新社：「走私集團正在冒前所未有的風險，他們塞進不適航船隻的人數逐年攀升。」

根據英國內政部7月初公布的數據，上半年經由英吉利海峽（English Channel）抵英移民數較去年同期下滑41%。

自從1月1日以來，約有1萬2439人抵達英國。

英國政府與法國當局4月簽署為期3年協議，撥款6億6200萬英鎊（約8億8500萬美元），用於資助法國北部海灘巡邏，攔阻簡易船隻出海。

工黨（Labour）政府7月初也在國會提出由內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）主導、改革庇護及移民制度的重大法案，目標嚇阻非法移民並加快遣返流程。

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