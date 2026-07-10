我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉恐混亂？「選舉協助委員會」遭川普清空

土耳其總統送左輪槍、實彈 北約領袖驚訝：帶不走

南海仲裁10周年 菲防長：須化法律勝利為嚇阻力

中央社馬尼拉10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）。(路透)
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）。(路透)

菲律賓今天提前紀念南海仲裁案裁決公布10周年，菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，政府未來10年的重點應是把法律勝利轉化為可靠嚇阻能力，確保菲律賓海洋權益。

菲律賓智庫Stratbase研究所今天舉辦「南海仲裁裁決10周年論壇」，邀請政府國防與安全部門官員、外交使節、學界與公民團體代表，探討仲裁案裁決的重要性，以及如何透過建立可靠嚇阻能力捍衛裁決成果。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）致詞時表示，2016年仲裁裁決不只是屬於菲律賓的勝利，而是維護「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及國際法秩序的重要里程碑，「如今它已不只是對菲律賓的裁決，而是對全世界的裁決」。

他說，仲裁裁決過去10年促使菲律賓從以陸地防衛為主、偏向事後反應的安內思維，逐步轉向兼顧海洋、空域及多領域的攘外防衛架構，也讓更多理念相近國家與菲律賓站在一起。

鐵歐多洛坦承，法律裁決本身不足以保障權益，菲律賓仍須建立可靠的嚇阻力，提升全民海洋意識、防衛決心、國防投資及產業韌性，並將國防預算逐步提高至占國內生產毛額（GDP）的2%至4%。

他指出，菲律賓也必須持續強化海域巡邏能力，不僅限於「西菲律賓海」，也包括菲律賓海、太平洋及班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 Philippine Rise）等海域，以防某些國家乘隙而入主張主權。

展望未來10年，鐵歐多洛盼菲律賓不僅能繼續捍衛仲裁結果，也讓「西菲律賓海」為漁民、各個產業及國家財政帶來經濟利益。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）則表示，過去10年間，菲律賓已將仲裁結果逐步轉化為具體政策成果，包括擴大聯合演訓、多邊海上巡邏、海巡合作、情報共享、網路安全合作及國防現代化。

曼希特指出，未來10年，菲律賓必須由政府、民間社會共同努力，配合國際夥伴支持，建構現代化、一體化、多領域防禦能力，努力鞏固仲裁成果。

2013年1月，菲律賓政府單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭仲裁。裁決於2016年7月12日出爐：中國主張的9段線在國際法之下沒有效力，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區內的天然資源；此外，包括太平島在內所有南海地物，均無島嶼地位，不能享有200海里專屬經濟區。

中華民國外交部當時回應，全案審理過程未受邀參與，裁決結果對中華民國不具有法律拘束力，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；南海爭議應透過多邊協商，以「擱置爭議，共同開發」方式和平解決，而中華民國應以平等地位獲納入多邊爭端解決機制。

駐菲代表處人員今天也受邀出席，由副代表、退役空軍中將李廷盛率團與會；李廷盛強調，台灣應是論壇的參與者，「唯有我們親自坐在談判桌與研討會上，才能確保台灣的南海主權權益」。

精華 FAQ

  • 鐵歐多洛認為，2016年仲裁裁決雖是法律勝利，但不足以單靠文件保障權益，未來10年的重點應是把這項勝利轉化為可信、可持續的嚇阻能力，以確保菲律賓海洋權益。

  • 菲律賓擬提升全民海洋意識、防衛決心、國防投資與產業韌性，並將國防預算逐步提高至GDP的2%至4%，同時強化海域巡邏、聯合演訓、多邊巡邏與情報共享。

  • 駐菲代表處副代表李廷盛指出，台灣應是論壇的參與者，主張唯有親自坐上談判桌與研討會，才能確保台灣在南海議題上的主權與權益不被忽視。

上一則

土耳其總統送左輪槍、實彈 北約領袖驚訝：帶不走

下一則

柏能工黨黨魁提名戰獲多數議員支持 幾篤定接任英相

延伸閱讀

菲律賓有關南海領土主張 中國批：缺乏法理基礎

菲律賓有關南海領土主張 中國批：缺乏法理基礎
中華民國童軍總會推動與菲律賓交流 拜會台駐菲律賓代表處

中華民國童軍總會推動與菲律賓交流 拜會台駐菲律賓代表處
吳釗燮指陸射「巨浪2」飛越菲律賓領空 總統府籲克制

吳釗燮指陸射「巨浪2」飛越菲律賓領空 總統府籲克制
陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」

才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」