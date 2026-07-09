日本首起海外器官移植仲介案 3嫌轉介病患赴柬國遭逮

日本一般社團法人「國際醫療諮詢室」負責人等3人，因涉嫌以有償方式仲介一名70多歲男性患者至柬埔寨進行器官移植，9日遭警方依違反「器官移植法」罪嫌逮捕。示意圖。（美聯社）

日本 一般社團法人「國際醫療諮詢室」負責人等3人，因涉嫌以有償方式仲介一名70多歲男性患者至柬埔寨 進行器官移植，今天遭警方依違反「器官移植法」罪嫌逮捕。

日本放送協會（NHK）、日本共同社及「讀賣新聞」報導，東京警視廳等3個都縣警方組成聯合專案小組，在今天將非營利法人組織「難病患者支援之會」的前理事兼「國際醫療諮詢室」的實際負責人，66歲的菊池仁達，以及「國際醫療諮詢室」的幹部，66歲的安藤貴樹等3人移送檢方偵辦。

專案小組指出，「國際醫療諮詢室」也因同罪名被函送法辦。

警方表示，這3人涉嫌於去年11月至今年1月期間，介紹一名居住於東京都內的70多歲男子至柬埔寨進行腎臟移植手術，並收取了總計1200多萬日圓（約7.4萬美元）的報酬。

警方透露，這名70多歲的男性患者於1月上旬入住位於柬埔寨首都金邊的「柬埔寨王家軍總醫院」（Preah Ket Mealea Hospital）。隨後器官捐贈者等人在院內集合，並宣誓器官捐贈並非出於金錢交易或脅迫，同時承諾絕不對外透露器官移植相關事項。

此外，這名男性患者還在出國前，以「支付中國籍執刀醫師的謝禮」等名義，將總計約1200萬日圓（約7.4萬美元）的款項匯入菊池仁達等人的帳戶。他還依菊池等人指示，於當地親手將15萬7500美元的手術費用交付給醫生。

此外，警方調查發現，3名嫌犯利用「國際醫療諮詢室」的網站招募希望赴海外接受器官移植的患者，目前為止已至少為4人仲介。

報導指出，接受移植手術的患者為了抑制體內排斥他人器官的反應，需要定期施打免疫抑制劑，因此返國後選擇能持續接受治療的醫療機構至關重要。「國際醫療諮詢室」在官方網站上寫道，即使患者返國後，「我們也會負責協助您銜接後續醫療」。

但調查發現，多名患者表示，回國後，被「國際醫療諮詢室」介紹的醫院並不能提供充分治療，其中甚至有人前往醫院就診時遭到拒絕，或是被院方告知「必須同意向警方報案，才願意提供治療」。

報導補充，菊池仁達在2023年2月就已因相同罪名被捕。在2023年前的約20年間，菊池一直透過現已解散的非營利法人組織「難病患者支援之會」，安排希望進行移植手術的患者前往海外醫院。警方認為，菊池仁達在交保後故技重施，將「國際醫療諮詢室」作為招攬移植意願者的窗口。

警方認為，菊池仁達等3人在尚未完善患者返國後的醫療照護安排情況下，便進行非法器官移植媒介，目前正對此展開進一步調查。