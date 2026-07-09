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美伊交火 荷莫茲海峽船舶通行量大減

中央社倫敦9日綜合外電報導
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9日從阿曼穆桑達姆看到的荷莫茲海峽上的船隻。(路透)
9日從阿曼穆桑達姆看到的荷莫茲海峽上的船隻。(路透)

荷莫茲海峽本週稍早發生船舶遇襲事件，且美國與伊朗再度交火，分析師表示，自昨天以來，荷莫茲海峽的船舶通行量大幅下降，尤其是聯合國（UN）支持的阿曼航道。

法新社報導，美伊雙方6月中旬達成停火協議後，戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行量一度回升至開戰以來的新高，但還是只有承平時期的1/3左右。

不過，這波回升似乎已經停滯。根據數據分析公司Kpler統計，截至格林威治標準時間14時30分，今天只有6艘大宗物資運輸船通過，昨天也只有21艘。

自美伊雙方達成停火以來，只有6月28日的船舶通行量少於這個數字，當天只有19艘大宗物資船舶通過，而前一天有一艘油輪在阿曼外海遇襲。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布結束停火，但仍未關閉談判的大門。

分析師指出，通往持久和平的道路從來就不會一帆風順。

船舶經紀公司BRS研究主管威爾森（Andrew Wilson）今天在「勞氏日報」（Lloyd's List）舉辦的網路研討會中表示：「我預期接下來會起起伏伏，不僅止於夏天，幾乎會持續到年底，直到德黑蘭當局和華府之間有具體成果為止。」

他補充道：「我們肯定比3、4月那時候來得好，但是在我們有實質協議前…局勢會持續非常、非常動盪。」

精華 FAQ

  • 主因是本週稍早發生船舶遇襲事件，加上美國與伊朗再度交火，讓航運風險升高。市場因此對通行安全更保守，船舶數量明顯縮減。

  • 截至格林威治標準時間14時30分，今天只有6艘大宗物資運輸船通過；昨天也僅有21艘，顯示通行量較先前回升後又明顯轉弱。

  • BRS研究主管威爾森認為情勢不會一路平穩，接下來恐持續起伏，甚至延續到年底，直到德黑蘭與華府出現具體成果前，局勢都會相當動盪。

伊朗 荷莫茲海峽

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