巴威襲沖繩倒數 日航取消10日48架次航班
今年第9號颱風「巴威」來勢洶洶，預計將維持目前強度，10日至11日期間大幅接近日本沖繩縣先島群島，恐吹起足以造成部分住宅倒塌的猛烈強風。此外，受暴潮及巨浪影響，沿岸地區也可能發生淹水。
NHK與日本氣象協會報導，根據日本氣象廳觀測，「巴威」日本時間9日上午9時位於菲律賓東方海面，以每小時20公里速度向西北西移動，中心氣壓為925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。以颱風中心為半徑280公里內，正吹著風速每秒25公尺以上的暴風。預計颱風將維持非常強的威力，10日至11日期間大幅接近宮古島與石垣島等地。
日本氣象協會指出，「巴威」接下來將向偏西方向移動，恐於11日清晨最接近石垣島等先島群島。石垣市10日晚間起進入暴風圈的機率將急遽上升，11日凌晨至清晨將達到100%，天色昏暗時可能出現大風大雨，須及早完成防颱準備。
報導指出，沖繩縣風勢將逐漸增強，先島群島預計10日最大瞬間風速可達每秒50公尺，11日可達每秒70公尺；沖繩本島地區也預計將吹起非常強的風，最大瞬間風速預估為每秒35公尺。根據日本氣象廳說明，最大瞬間風速達每秒50公尺以上時，卡車可能翻覆，許多樹木會倒下，電線桿也有倒塌風險；最大瞬間風速達每秒60公尺以上時，則可能造成房屋倒塌、鋼筋結構物變形等影響。
此外，降雨也將增強，先島群島自10日起每小時雨量預計可達50公厘，10日中午至11日中午的24小時累積雨量，較多地區預計可達300公厘。沖繩縣海象也將惡化，10日至11日期間預計浪高將超過10公尺，形成猛烈風浪，鹿兒島縣奄美地區也預計將出現大浪。沖繩縣潮位也將升高，受暴潮及巨浪影響，沿岸地區恐有淹水風險。此外，日本西部、東部太平洋沿岸等遠離颱風的地區，也預計將受到颱風湧浪影響，海面浪高增強，呼籲民眾留意。
受「巴威」影響，日本航空截至上午10時已決定取消10日共48架次航班，分別為往返沖繩縣那霸、宮古、石垣機場，以及鹿兒島機場與鹿兒島離島的航班。其他航空公司也表示，航班可能受颱風影響，呼籲旅客透過官方網站等管道確認最新資訊
今年第9號颱風「巴威」來勢洶洶，預計將維持目前強度，10日至11日期間大幅接近日本沖繩縣先島群島，恐吹起足以造成部分住宅倒塌的猛烈強風。此外，受暴潮及巨浪影響，沿岸地區也可能發生淹水。
NHK與日本氣象協會報導，根據日本氣象廳觀測，「巴威」日本時間9日上午9時位於菲律賓東方海面，以每小時20公里速度向西北西移動，中心氣壓為925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。以颱風中心為半徑280公里內，正吹著風速每秒25公尺以上的暴風。預計颱風將維持非常強的威力，10日至11日期間大幅接近宮古島與石垣島等地。
日本氣象協會指出，「巴威」接下來將向偏西方向移動，恐於11日清晨最接近石垣島等先島群島。石垣市10日晚間起進入暴風圈的機率將急遽上升，11日凌晨至清晨將達到100%，天色昏暗時可能出現大風大雨，須及早完成防颱準備。
報導指出，沖繩縣風勢將逐漸增強，先島群島預計10日最大瞬間風速可達每秒50公尺，11日可達每秒70公尺；沖繩本島地區也預計將吹起非常強的風，最大瞬間風速預估為每秒35公尺。根據日本氣象廳說明，最大瞬間風速達每秒50公尺以上時，卡車可能翻覆，許多樹木會倒下，電線桿也有倒塌風險；最大瞬間風速達每秒60公尺以上時，則可能造成房屋倒塌、鋼筋結構物變形等影響。
此外，降雨也將增強，先島群島自10日起每小時雨量預計可達50公厘，10日中午至11日中午的24小時累積雨量，較多地區預計可達300公厘。沖繩縣海象也將惡化，10日至11日期間預計浪高將超過10公尺，形成猛烈風浪，鹿兒島縣奄美地區也預計將出現大浪。沖繩縣潮位也將升高，受暴潮及巨浪影響，沿岸地區恐有淹水風險。此外，日本西部、東部太平洋沿岸等遠離颱風的地區，也預計將受到颱風湧浪影響，海面浪高增強，呼籲民眾留意。
受「巴威」影響，日本航空截至上午10時已決定取消10日共48架次航班，分別為往返沖繩縣那霸、宮古、石垣機場，以及鹿兒島機場與鹿兒島離島的航班。其他航空公司也表示，航班可能受颱風影響，呼籲旅客透過官方網站等管道確認最新資訊
【最新の台風情報】— ウェザーニュース (@wni_jp) July 9, 2026
7月9日(木)9時現在、大型で非常に強い勢力の台風9號pan class="process-text-unmodified" id="unmodified_0">9号(バービー)が南西諸島に向けて接近中。
明日10日(金)～11日(土)は先島諸島を中心に暴風雨による停電や建築物の破損など、生活インフラに甚大な被害が出るおそれがあります。今日中に対策や避難の検討をhttps://t.co/yApRyPFYHI pic.twitter.com/HXpofzDpQG
▲ 影片來源：X＠wni_jp（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
9日上午9時，巴威位於菲律賓東方海面，正以每小時20公里向西北西移動，預計10日至11日期間大幅接近沖繩縣先島群島，11日清晨最接近石垣島一帶。 當地恐出現每秒70公尺的猛烈陣風、每小時50公厘的強降雨，24小時累積雨量上看300公厘，並可能伴隨超過10公尺巨浪與暴潮，造成停電、建物損壞與沿岸淹水。 日本航空截至上午10時已取消10日共48架次，涵蓋那霸、宮古、石垣及鹿兒島相關航線；其他航空公司也可能調整班次，旅客應持續查看官方網站與最新航班資訊。
精華 FAQ
9日上午9時，巴威位於菲律賓東方海面，正以每小時20公里向西北西移動，預計10日至11日期間大幅接近沖繩縣先島群島，11日清晨最接近石垣島一帶。
當地恐出現每秒70公尺的猛烈陣風、每小時50公厘的強降雨，24小時累積雨量上看300公厘，並可能伴隨超過10公尺巨浪與暴潮，造成停電、建物損壞與沿岸淹水。
日本航空截至上午10時已取消10日共48架次，涵蓋那霸、宮古、石垣及鹿兒島相關航線；其他航空公司也可能調整班次，旅客應持續查看官方網站與最新航班資訊。
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