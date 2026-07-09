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原料供應趨穩 日本卡樂比洋芋片包裝正面將變回彩色

中央社東京9日綜合外電報導
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卡樂比宣布，由於油墨等材料供應趨穩，洋芋片等商品的包裝正面將由黑白色恢復為彩色。...
卡樂比宣布，由於油墨等材料供應趨穩，洋芋片等商品的包裝正面將由黑白色恢復為彩色。(美聯社)

日本零食大廠卡樂比（Calbee）先前受到中東局勢影響，將旗下14款商品包裝改為黑白。不過卡樂比今天宣布，由於油墨等材料供應趨穩，洋芋片等商品的包裝正面將恢復為彩色。

日本放送協會（NHK）報導，受到中東局勢動盪影響，包裝用印刷油墨等材料供應一度不穩，卡樂比已從今年5月下旬起，陸續將14款主力商品的包裝變更為黑白雙色。

不過卡樂比今天表示，由於油墨等材料的供應狀況已有一定程度的改善，因此宣布包含洋芋片與蝦條在內的6款商品，包裝正面將恢復為彩色。

但卡樂比也補充，為了確保商品穩定供應，包裝不會全面恢復成彩色，背面將繼續維持黑白印刷。

另外，針對「卡樂比富果樂水果早餐麥片」的2款商品，則全面恢復為彩色包裝，包含背面在內。

預計自7月下旬起，各門市上架的卡樂比商品將陸續更換為新包裝。

另一方面，包含「卡樂比堅脆洋芋片」以及部分洋芋片系列在內的其餘6款商品，則將繼續維持黑白包裝。

卡樂比表示：「未來我們也將針對包含地緣政治風險在內的經營環境變化，進行機動且靈活的因應。」

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