政治宅女？高市周末待官邸時間超過安倍10倍 外界憂1現象

統計數據披露，日本首相高市早苗周末待在首相公邸的時間，她是已故前首相安倍晉三的10倍以上；圖為高市早苗2日在印度舉行的印日聯合經濟論壇發表演說。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 《周刊文春》統計指出，高市早苗周末常留官邸辦公，較安倍早期執政時的在宅率高出逾10倍，也引發外界對其政治溝通能力的疑慮。

日本 《周刊文春》最新報導指出，首相高市早苗 自去年10月就任以來，周末多半留在首相官邸處理公務。該刊根據《朝日新聞》等媒體公布的首相公開行程進行統計，比較高市與前首相安倍 晉三第二次執政初期就任後八個月的周末安排，結果顯示，高市「全天待在官邸」的比率超過五成，而安倍「全天待在住所」的比率約4%，依《周刊文春》的統計方式，高市的「周末在宅率」超過安倍十倍。

報導指出，高市周末行程經常整天留在官邸，主要用於研究政策及準備國會答辯。不過，《周刊文春》引述相關意見指出，高市與政界人士之間互動較少，外界也有聲音認為，這可能影響朝野及黨內溝通，並與參議院的協調出現摩擦。

相較之下，報導指出，安倍晉三第二次執政期間，周末經常利用餐敘、高爾夫等活動，與政界、商界及媒體人士交流，建立人際網絡。

該項調查獨立計算各項百分比，計算方法為：高市首相「全天待在公邸」計為1分；當時住在私宅而非公邸的安倍，若「全天待在私宅」計為1個百分點，若「中午前住在飯店，下午回到私宅」則計為0.5個百分點。

另據共同社報導，安倍於奈良街頭遇刺身亡8日屆滿4周年，日本各地民眾紛紛前往事發地點及墓園獻花、默哀追思，社會對事件帶來的震驚與哀痛仍未消散。高市也在社群發文表示，這起事件「至今想起仍感到無比沉痛」，她還強調，就任首相以來，無論出訪海外或接待各國領袖，都深刻感受到安倍為日本及全體國民留下的巨大貢獻。

安倍遺孀安倍昭惠則是前往長門市墓園參加菩提寺法會，儀式結束後向媒體表示，事件已過4年，仍有許多人前來祭拜丈夫，對此深表感謝。而安倍昭惠日前談及丈夫遇刺後的心情表示，「沒有一天不想起他」，但她也強調，不希望仇恨情緒持續擴散。

這起震驚日本政壇的槍擊案目前進入二審程序，首次公開審理預計於今年秋季以後展開。也有民眾擔憂，引發兇嫌行兇導火線的原統一教會未來是否可能改以其他名義成立新組織，持續影響社會。