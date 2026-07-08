港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

國泰航空。(路透)

據報導，國泰航空公司一架由香港 飛往英國倫敦的客機日前在東歐羅馬尼亞上空上一度失聯，觸發匈牙利派遣戰機升空識別，客機隨後聯絡控制塔，戰機也返回基地。

根據無線電視台今天的報導，匈牙利防長在社交網站上貼文，提及上週六下午接近2時，一架從香港飛往倫敦的空中巴士A350客機飛到羅馬尼亞上空時，沒有跟民航管制部門聯絡，觸發北約 快速反應警報。

與羅馬尼亞接壤的匈牙利隨即派出戰機升空，在匈牙利邊境作「目視警告」，客機隨即聯絡控制塔，戰機也返回空軍基地。

報導表示，翻查當日航班紀錄，涉事的是國泰CX257航班，最多可載334名乘客，週六上午由香港起飛，最後準時抵達倫敦。

報導引述民航機師說，飛機每經過不同地區，必須與當地航空管制員溝通，確保飛行安全，但偶爾會與地面失聯。

報導又引述香港專業飛行協會主席張敬龍說，在歐洲，飛機一旦失聯，航空管制員會先嘗試聯絡附近飛機代為呼叫，緊急頻道以數據訊息與客機溝通，若仍然沒有回應，就會按程序派戰機升空觀察。

他說，戰機升空的目的不是攔截或攻擊，而是要識別飛機身分，其次是識別、確認機組是否能觀察到空中管制員在呼喚。

據指出，若證實機師疏忽，軍方可以向航空公司追究責任和追討出勤費用。

國泰方面迄今未回應相關報導。