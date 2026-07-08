安倍晉三遇刺4周年 昭惠：沒有一天不想起他

日本民眾2023年7月8日在東京增上寺為遇刺身亡的前首相安倍晉三祈禱。(美聯社)

日本 前首相安倍 晉三2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊 身亡，今天屆滿4周年。安倍的妻子安倍昭惠受訪談及丈夫離世後的心境，坦言「沒有一天不想起他。」

朝日新聞報導，案發地奈良市近鐵大和西大寺站前設置獻花台，許多民眾一早前往獻花悼念，並在上午11時31分、也就是安倍遇刺的時刻默哀。

安倍昭惠在4周年前夕接受關西電視台專訪表示，「直到今天，大家仍會談起他，所以每天都會想起他。」

談到對槍擊案被告山上徹也的感受，安倍昭惠表示，從一開始在電視上看到對方時，就沒有太多情緒，只是很平靜，「我希望不要讓仇恨的情緒持續擴散。」

安倍晉三於2022年7月8日在奈良市近鐵大和西大寺站北側，為參議院選舉候選人助選演說時，遭山上徹也持自製槍枝槍擊，送醫後不治身亡，享壽67歲。山上被控殺人及違反槍刀法等罪，今年1月遭奈良地方法院判處無期徒刑，目前已提出上訴。

案發現場今年同樣設置獻花台，由民間團體負責維護，現場並有警方戒備。來自各地的支持者攜帶鮮花前來悼念，不少人表示，4年過去仍難以接受安倍離世。

第3次前來獻花的奈良市60歲保育員山田瑠美表示：「雖然已經過了4年，但悲傷依然沒有消失，至今仍覺得非常遺憾。」

她認為，安倍執政期間改善了保育員的待遇，「安倍維持了日本政治的健全運作，如果他還活著就好了，我至今仍這麼認為。」

46歲大阪府東大阪市公司職員高橋裕志每年都前來獻花，他感嘆時間過得飛快，並對山上一審遭判無期徒刑表示「無法接受」。

75歲奈良縣五條市民山本一子回憶，事發當天在超市購物時，接獲丈夫通知安倍遭槍擊，嚇到幾乎站不住。

她表示，家中至今仍供奉安倍遺照，每天都會合掌致意，「直到現在仍感到非常遺憾。」