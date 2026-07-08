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巴基斯坦貨機在阿拉伯海上失蹤 已發現部分殘骸

中央社喀拉蚩8日綜合外電報導
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巴基斯坦海軍人員8日在奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2航空公司一架貨機...
巴基斯坦海軍人員8日在奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2航空公司一架貨機的殘骸後，將其轉移到一艘軍艦上。(美聯社)

經過12小時的搜尋，巴基斯坦當局表示，他們已找到8日在阿拉伯海上空失蹤的貨機部分殘骸。貨機上共有5名機組員。有關當局持續相關搜救行動。

法新社報導，巴基斯坦機場管理局（Pakistan Airports Authority）在社群平台X發文表示，這架貨機從阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）起飛，昨天晚間接近目的地喀拉蚩（Karachi）時回報導航系統異常後，雷達便顯示貨機高度「急遽下降」。

總理辦公室今天發表聲明說，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）對民營K2航空 （K2 Airways）貨機墜入阿拉伯海事件，深表悲痛之意。同時也向5名機組員家屬致上慰問之意，並指示民航局、海軍與空軍動用所有可用資源，加強搜救行動。

一名知情人士告訴法新社，海軍艦艇及商船在軍機支援下共同搜尋失聯貨機。

巴基斯坦航空安全紀錄欠佳，過去10年發生多起重大致命空難，包括在南部城市喀拉蚩。歐洲聯盟（EU）曾因安全與執照疑慮，禁止巴基斯坦國營航空公司飛航歐盟領空達4年。不過，歐盟已在2024年解除這項禁令。

一名男子正在電腦螢幕上查看有關K2航空公司一架失蹤貨機的新聞。(歐新社)
一名男子正在電腦螢幕上查看有關K2航空公司一架失蹤貨機的新聞。(歐新社)

巴基斯坦海軍人員8日在一艘軍艦上檢查從奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2...
巴基斯坦海軍人員8日在一艘軍艦上檢查從奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2航空公司一架貨機的殘骸。(美聯社)

精華 FAQ

  • 巴基斯坦當局表示，經過約12小時搜尋後，已在阿拉伯海相關海域找到這架失聯貨機的部分殘骸，但搜救行動仍在持續進行中。

  • 這架貨機是從阿拉伯聯合大公國沙迦市起飛，原定飛往巴基斯坦南部港市喀拉蚩，接近目的地時曾回報導航系統異常。

  • 總理夏立夫已表達哀悼並向家屬致意，同時指示民航局、海軍與空軍投入所有可用資源，加強對5名機組員的搜尋與救援。

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