巴基斯坦貨機在阿拉伯海上失蹤 已發現部分殘骸

巴基斯坦海軍人員8日在奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2航空公司一架貨機的殘骸後，將其轉移到一艘軍艦上。(美聯社)

經過12小時的搜尋，巴基斯坦 當局表示，他們已找到8日在阿拉伯海上空失蹤的貨機部分殘骸。貨機上共有5名機組員。有關當局持續相關搜救行動。

法新社報導，巴基斯坦機場管理局（Pakistan Airports Authority）在社群平台X發文表示，這架貨機從阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）起飛，昨天晚間接近目的地喀拉蚩（Karachi）時回報導航系統異常後，雷達便顯示貨機高度「急遽下降」。

總理辦公室今天發表聲明說，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）對民營K2航空 （K2 Airways）貨機墜入阿拉伯海事件，深表悲痛之意。同時也向5名機組員家屬致上慰問之意，並指示民航局、海軍與空軍動用所有可用資源，加強搜救行動。

一名知情人士告訴法新社，海軍艦艇及商船在軍機支援下共同搜尋失聯貨機。

巴基斯坦航空安全紀錄欠佳，過去10年發生多起重大致命空難，包括在南部城市喀拉蚩。歐洲聯盟（EU）曾因安全與執照疑慮，禁止巴基斯坦國營航空公司飛航歐盟領空達4年。不過，歐盟已在2024年解除這項禁令。

一名男子正在電腦螢幕上查看有關K2航空公司一架失蹤貨機的新聞。(歐新社)

巴基斯坦海軍人員8日在一艘軍艦上檢查從奧馬拉（Omara）附近深海打撈上來的K2航空公司一架貨機的殘骸。(美聯社)