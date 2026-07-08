我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國：司空見慣

政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

委內瑞拉強震後兩周 首都附近機場拚恢復商業航班

中央社卡拉卡斯7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
地震襲擊委內瑞拉一周後，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar Inte...
地震襲擊委內瑞拉一周後，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）入口處堆積的掉落的物件。(路透)

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，將利用替代跑道，盡快重新啟用在上個月雙強震中受損的國際機場。

法新社報導，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）位於首都卡拉卡斯（Caracas）北邊的州（La Guaira），那裡是6月24日地震的震央。

地震造成全國近3700人死亡，數千人失蹤及流離失所，重創拉瓜伊拉州，是拉丁美洲歷史上最嚴重的地震之一。該機場目前已開放人道救援航班起降。

臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在自己的Telegram帳號中表示，「我已經下令立刻啟用備用方案，利用平行的替代跑道，盡快恢復商業航班」。

美國空軍及軍事專家正在協助重啟機場和修復在地震中受損的拉瓜伊拉州海港，以利運送物資及設備。

美國駐委內瑞拉最高外交官巴瑞特（John Barrett）在會議電話中告訴媒體，美國官方已經在與美國商業航空公司討論恢復航班，並表示「支援商業航班營運的基礎建設上，仍有些工程尚未完工」，但並未告知具體完工時間。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）指揮官杜諾文（Francis Donovan）表示，美軍人員仍在協助機場的航空交通管制及地面貨運作業。目前約有2000名美軍官兵部署在委內瑞拉協助救災，其飛機及直升機經常在該機場起降。

委內瑞拉政府今天更新地震傷亡人數，目前死亡人數3685人，將近1萬7000人受傷。

聯合國（UN）估計，2場地震造成的損失高達67億美元，是產油大國委內瑞拉國內生產毛額（GDP）的6%。聯合國難民署（UN Refugee Agency）則表示需要約1485萬美元，在未來6個月擴大提供3萬受災人士保護、臨時住所及救濟物資。

精華 FAQ

  • 臨時總統羅德里格斯已下令啟用備用方案，改用平行的替代跑道，盡快恢復商業航班運作；目前機場先以人道救援航班起降為主。

  • 西蒙波利瓦國際機場位於首都卡拉卡斯北邊的拉瓜伊拉州，地震後受損但仍開放救援航班；美軍人員也在此協助空管與地面貨運。

  • 委內瑞拉政府更新為3685人死亡、近1.7萬人受傷；聯合國估計損失達67億美元，難民署也呼籲約1485萬美元支援受災民眾。

地震

上一則

全球奢華消費最貴城市新加坡4連霸 美洲1主因未擠進前10大

延伸閱讀

委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
委內瑞拉雙強震增至589死 外國救援隊伍陸續抵達

委內瑞拉雙強震增至589死 外國救援隊伍陸續抵達
委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、逾4萬人下落不明

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、逾4萬人下落不明

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

德國人請太多病假…總理為救經濟出險招 拿相關規定開刀

2026-07-04 10:07

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強