委內瑞拉強震後兩周 首都附近機場拚恢復商業航班

地震襲擊委內瑞拉一周後，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）入口處堆積的掉落的物件。(路透)

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，將利用替代跑道，盡快重新啟用在上個月雙強震中受損的國際機場。

法新社報導，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）位於首都卡拉卡斯（Caracas）北邊的州（La Guaira），那裡是6月24日地震 的震央。

地震造成全國近3700人死亡，數千人失蹤及流離失所，重創拉瓜伊拉州，是拉丁美洲歷史上最嚴重的地震之一。該機場目前已開放人道救援航班起降。

臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在自己的Telegram帳號中表示，「我已經下令立刻啟用備用方案，利用平行的替代跑道，盡快恢復商業航班」。

美國空軍及軍事專家正在協助重啟機場和修復在地震中受損的拉瓜伊拉州海港，以利運送物資及設備。

美國駐委內瑞拉最高外交官巴瑞特（John Barrett）在會議電話中告訴媒體，美國官方已經在與美國商業航空公司討論恢復航班，並表示「支援商業航班營運的基礎建設上，仍有些工程尚未完工」，但並未告知具體完工時間。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）指揮官杜諾文（Francis Donovan）表示，美軍人員仍在協助機場的航空交通管制及地面貨運作業。目前約有2000名美軍官兵部署在委內瑞拉協助救災，其飛機及直升機經常在該機場起降。

委內瑞拉政府今天更新地震傷亡人數，目前死亡人數3685人，將近1萬7000人受傷。

聯合國（UN）估計，2場地震造成的損失高達67億美元，是產油大國委內瑞拉國內生產毛額（GDP）的6%。聯合國難民署（UN Refugee Agency）則表示需要約1485萬美元，在未來6個月擴大提供3萬受災人士保護、臨時住所及救濟物資。