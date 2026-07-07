我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥康諾病情成謎 這3人稱「已與他電話聯繫」

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

泰5000名公務員涉舞弊錄取 總理兼內政部長下令調查

中央社曼谷7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國總理兼任內政部長的阿努廷（Anutin Charnvirakul）。(美聯社...
泰國總理兼任內政部長的阿努廷（Anutin Charnvirakul）。(美聯社)

泰國內政部今天表示，地方行政人員招考爆發大規模舞弊疑雲，有約5000名新錄取的公務員考試成績出現異常，將移請國家反貪委員會調查，若證實涉及舞弊，不僅將予以免職，還須繳回任職期間所領薪資。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國內政部副部長沃拉西（Worasit Liangprasit）今天在總理府表示，內政部初步調查發現，地方行政廳去年底辦理的地方行政人員招考中，共錄取約1.5萬人，其中約5000人公布的成績與答案卡內容不符，顯示考試結果有竄改之嫌。

泰國內政部將要求國家反貪腐委員會（NACC）介入調查，同時也將對這5000名人員展開紀律調查。若確認錄取涉及貪腐，相關人員將全數免職。

民族報（The Nation）報導，內政部將把相關證據提交給國家反貪腐委員會，並指出，這起事件已加深了人們對地方公務員招募流程的疑慮，引發社會對全國地方政府職位招聘考試制度公正性的質疑。

內政部表示，國家反貪腐委員會的調查預計需要3至6個月的時間才能完成；不過，若證據明確，內政部不用等調查結束就能依內部紀律程序開除。

兼任內政部長的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，若確認透過舞弊取得公職，涉案人員除將面臨刑事責任，也必須繳回任職以來領取的薪資。

阿努廷指出，這場招考共有約40萬人報考，因此調查範圍仍須持續擴大，以釐清案件全貌。

這起考試舞弊案於6月曝光。警方當時在曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi）一處民宅逮捕10名嫌犯，多數為公務員，並查獲約3000份遭人竄改的答案卡，內容被修改為與公布的錄取成績一致。

警方調查發現，涉案集團疑似長期收賄，依照職位高低向考生收取35萬至80萬泰銖（約新台幣33.7萬至77萬元）不等賄款，藉此協助考生取得錄取資格。

弊案曝光後，阿努廷曾下令地方行政單位暫停錄用新進人員，但該決定於隔日被地方公務員中央委員會推翻，錄取者仍於7月1日正式到職。

精華 FAQ

  • 內政部初步查出，約一萬五千名錄取者中有五千人成績與答案卡內容不符，顯示考試結果可能遭竄改，因此被懷疑涉及大規模舞弊。

  • 內政部會把證據送交國家反貪委員會，並同步展開紀律調查；若確認涉貪，相關人員將被免職，且可能須繳回任職期間領取的薪資。

  • 案件在六月曝光，警方於暖武里府逮捕十名嫌犯並查獲約三千份被竄改答案卡，調查還發現疑似有人收取三十五萬至八十萬泰銖賄款協助錄取。

泰國 內政部

上一則

英國改革黨黨魁請辭國會議員 誓言補選挑戰體制

下一則

民主剛果伊波拉疫情仍在蔓延 醫護人員也難防感染

延伸閱讀

經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效

經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效
非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙

非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙
中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋
操控市府合同…亞當斯前幕僚長卡隆涉收賄被起訴

操控市府合同…亞當斯前幕僚長卡隆涉收賄被起訴

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
俄羅斯軍人。示意圖（路透）

中國疑秘密訓練俄軍 德國急召中方大使

2026-07-03 13:46
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

德國人請太多病假…總理為救經濟出險招 拿相關規定開刀

2026-07-04 10:07

超人氣

更多 >
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
世界盃／巴洛根紅牌爭議下先發 美國1：4被比利時淘汰

世界盃／巴洛根紅牌爭議下先發 美國1：4被比利時淘汰