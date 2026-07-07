泰5000名公務員涉舞弊錄取 總理兼內政部長下令調查

泰國總理兼任內政部長的阿努廷（Anutin Charnvirakul）。(美聯社)

泰國內政部 今天表示，地方行政人員招考爆發大規模舞弊疑雲，有約5000名新錄取的公務員考試成績出現異常，將移請國家反貪委員會調查，若證實涉及舞弊，不僅將予以免職，還須繳回任職期間所領薪資。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國內政部副部長沃拉西（Worasit Liangprasit）今天在總理府表示，內政部初步調查發現，地方行政廳去年底辦理的地方行政人員招考中，共錄取約1.5萬人，其中約5000人公布的成績與答案卡內容不符，顯示考試結果有竄改之嫌。

泰國內政部將要求國家反貪腐委員會（NACC）介入調查，同時也將對這5000名人員展開紀律調查。若確認錄取涉及貪腐，相關人員將全數免職。

民族報（The Nation）報導，內政部將把相關證據提交給國家反貪腐委員會，並指出，這起事件已加深了人們對地方公務員招募流程的疑慮，引發社會對全國地方政府職位招聘考試制度公正性的質疑。

內政部表示，國家反貪腐委員會的調查預計需要3至6個月的時間才能完成；不過，若證據明確，內政部不用等調查結束就能依內部紀律程序開除。

兼任內政部長的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，若確認透過舞弊取得公職，涉案人員除將面臨刑事責任，也必須繳回任職以來領取的薪資。

阿努廷指出，這場招考共有約40萬人報考，因此調查範圍仍須持續擴大，以釐清案件全貌。

這起考試舞弊案於6月曝光。警方當時在曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi）一處民宅逮捕10名嫌犯，多數為公務員，並查獲約3000份遭人竄改的答案卡，內容被修改為與公布的錄取成績一致。

警方調查發現，涉案集團疑似長期收賄，依照職位高低向考生收取35萬至80萬泰銖（約新台幣33.7萬至77萬元）不等賄款，藉此協助考生取得錄取資格。

弊案曝光後，阿努廷曾下令地方行政單位暫停錄用新進人員，但該決定於隔日被地方公務員中央委員會推翻，錄取者仍於7月1日正式到職。