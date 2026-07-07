英國改革黨黨魁請辭國會議員 誓言補選挑戰體制

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）。(路透)

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉今天宣布請辭國會議員，但將參加隨後登場的補選，讓選民透過投票 給他評價，他要打一場「人民對抗體制」的選戰。

法拉吉（Nigel Farage）說，這將是人民「對整個體制豎起中指」的大好機會，他將繼續實踐英國改革黨開啟的「政治革命」，至於兩大老牌政黨（保守黨和工黨），它們已無力「為壞掉的英國帶來必要的根本變革」。

法拉吉近日因為政治捐獻風波，深陷兩項國會紀律調查。他未揭露加密貨幣富豪投資人賀本（Christopher Harborne）給予的價值500萬英鎊（約668萬美元）捐獻，近日更遭媒體調查報導「起底」，未申報金主暨幕僚柯特瑞爾（George Cottrell）贈與的多筆無償服務和物質支援。

出身貴族的柯特瑞爾以博弈致富聞名，曾因為洗錢、詐欺、勒索相關罪名在美國服刑。賀本則長年居住於泰國，具英國和泰國籍。

不過，相關捐獻和贈與皆發生在法拉吉2024年當選國會議員之前。英國政府近日才提出修法，首度要求民意代表候選人揭露捐獻，而不是按既有規定在當選之後才這麼做。

根據法案，在正式成為候選人之前的一定期間內，候選人所收受金額高於2230英鎊、有助選戰的捐獻，都必須申報。

相關修法提案另提出一系列措施，目標為預防和反制外國勢力（含個人）企圖干預英國民主政治。

法拉吉堅稱，他未違反任何規定，原因包括根據既有法規，只有與國會議員業務有關、政治性質的捐獻需要申報，私人性質的贈與或禮物皆不須揭露。他堅稱，賀本和柯特瑞爾提供的是「私人贈禮」。

根據既有規定，純屬私人性質的贈禮或利益確實不須申報，但國會議員仍必須揭露當選之前12個月內獲取的各項財務利益，以及其他「應申報利益」。

法拉吉主張，他領導的英國改革黨在多項民意調查和選舉有亮眼表現，代表既有體制和既得利益的各政黨因此使出「卑鄙、陰險」招數，要逼他退出政壇。

他另質問，像他這樣「很會賺錢」，到底何錯之有。

隨著法拉吉辭去國會議員職務，他原本代表的選區將舉行補選。他今天預告將投身選戰，讓民意再次送他進國會。

不過，就算法拉吉再次當選國會議員，一旦國會紀律調查判定他違規，他仍必須辭去議員職務。

英國改革黨在英國政治光譜屬於偏極右、民粹色彩鮮明的政黨，尤其主張強力嚴管移民和邊境。