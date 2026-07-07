哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

綜合媒體報導，英國高等法院7日裁定，哈利 王子與其他多位名人對「每日郵報」(Daily Mail)母公司聯合報業(Associated Newspapers Limited，簡稱ANL)提起的隱私侵權訴訟全面敗訴，這是哈利近年來多次控告英國小報的官司中，首次遭遇重大挫敗。

原告97項指控 全部駁回

主審法官尼克林(Matthew Nicklin)在長達436頁的判決書中，駁回原告提出的全部97項指控。

法官指出，原告的論證邏輯是「因為資訊具有隱私性，且ANL無法明確說明消息來源，因此必然是非法取得」，但法律上不允許這種推論，舉證責任在原告一方，法院不能僅憑懷疑認定被告存在非法行為。

這起訴訟由哈利王子 、歌手艾爾頓·強(Elton John)及其夫婿傅尼許(David Furnish)、女星伊莉莎白·赫莉(Liz Hurley)、已故英國青年勞倫斯(Stephen Lawrence)之母勞倫斯男爵夫人等7名原告共同提起。指控範圍包含1993年至2010年代的超過50篇報導，內容包括電話竊聽、非法取得機密醫療資訊等手法。

關鍵證人證詞崩盤

原告的核心證據原本仰賴前私家偵探布洛斯(Gavin Burrows)2021年的證人陳述。他當時聲稱曾受「周日郵報」委託，在2000年至2005年間多次以竊聽、欺騙等方式蒐集資訊，侵犯原告隱私。

然而，布洛斯出庭時推翻先前說法，表示原始陳述「完全不實」，自己從未替ANL旗下媒體工作，並稱該份陳述並非他的真實證詞，簽名也不是本人所簽。

ANL則主張，所有報導均來自「一般、合法的新聞採訪」，消息來源包括朋友、皇室幕僚、公關人員主動提供，以及其他媒體或通訊社的既有報導，並非透過非法手段取得。

哈利恐負擔鉅額訴訟費

英國採「敗訴方付費」原則，雙方合計訴訟費用估計約4000萬至5000萬英鎊(約5300萬至6700萬美元)。原告不僅須自行負擔己方開銷，還可能需支付ANL相當比例的費用。若法院認定訴訟過程存在嚴重不當行為，原告可能面臨更高比例的訴訟費用負擔。

哈利曾控告「每日鏡報」母公司並獲部分勝訴，也曾獲得「太陽報」道歉並達成和解。相較之下，ANL是三家被告中唯一堅持抗辯到底並全面勝訴的一方。

判決時機格外尷尬

判決於7日下午以電子郵件送達，正值哈利進行為期一周的訪英行程。英國媒體之前曾報導，他未獲安排入住王室住所。

哈利先前曾在庭上表示，相關報導將私人資訊歸因於「消息人士」與「朋友」，讓他對身邊人疑神疑鬼，並指控媒體試圖將他逼向毒品與酒精。