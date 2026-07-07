烏克蘭女子涉犯摩納哥炸彈攻擊案 基輔附近尋獲遺體

貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）。（路透）

一名烏克蘭 女子涉嫌於上週在摩納哥對一名烏克蘭裔富商發動炸彈攻擊，「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今天報導，有人在烏克蘭首都基輔附近發現該名女子的遺體。

烏克蘭真理報引述的執法單位消息人士透露，該名女子遭到槍殺，遺體於昨晚接近11時（格林威治標準時間20時）被發現。

摩納哥6月29日發生一起爆炸案，凶手犯案後逃逸。消息人士說，出生於烏克蘭的富商葉莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）、他的伴侶與兒子在爆炸案中受傷。

摩納哥副檢察官上週表示，嫌犯作案後徒步離開摩納哥，前往鄰近的法國，之後又駕車經過義大利等數個歐洲國家逃往德國。

根據國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通緝令（Red Notice），39歲的貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）是主要嫌疑人，國籍為烏克蘭，會說德語。她遭到摩納哥當局通緝，罪名包括謀殺未遂、在公共場所放置爆炸裝置且具犯罪意圖，以及密謀犯罪等。

烏克蘭真理報引述的另一名執法機構消息人士說，已有兩名嫌犯因該案被拘留，其中一人為烏克蘭國防部情報總局（HUR）軍官，另一人為前執法人員。烏克蘭警方與國防部情報總局未立即回應置評請求。

路透指出，葉莫拉耶夫2019年取得賽普勒斯國籍，2023年被烏克蘭列入制裁名單，烏克蘭媒體報導，那與他在被俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）經商有關。