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陸買家退場 東京新公寓外國買家2/3來自台灣

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日本官方統計，東京市中心新建公寓的外國買家中，近三分之二來自台灣。圖為日本東京鐵...
日本官方統計，東京市中心新建公寓的外國買家中，近三分之二來自台灣。圖為日本東京鐵塔。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

在大陸買家退場後，台灣富裕人士受半導體財富效應、日圓走弱與地緣風險影響，成為東京新建公寓最大外國買家，並持續擴大對日本高階住宅市場的影響力。

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。據日本官方統計，東京市中心新建公寓的外國買家中，近三分之二來自台灣，在大陸買家退場後，台灣投資人取而代之，在東京高階住宅市場的影響力持續提升。

本報系聯合報報導，日本國土交通省資料顯示，台灣買家占東京都心新建公寓外國買家近三分之二；去年上半年，居住在日本以外的台灣買家在東京23區購入192戶新建公寓，比2024全年多出82%。

報導指出，這波需求一方面來自台灣財富快速累積。AI需求帶動台積電等半導體產業景氣，推升台股和家庭財富；另一方面，日圓疲弱也讓日本房產相對便宜。對台灣買家來說，東京和大阪仍是主要目標，福岡也因鄰近台積電熊本廠而受到關注。

距離也是重要因素。台北松山機場飛東京羽田約三小時，部分買家把日本房產視為度假、子女教育和長期投資選擇。也有人把兩岸情勢納入考量，希望在海外分散資產。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前海外置產買方大致可分為三類。第一類為自住需求，像是替子女提前購屋、規畫留學或工作居住，或單純想實現海外生活的夢想；第二類是基於地緣政治風險考量，希望透過海外置產建立第二居所，作為資產與居住的「避風港」；第三類則是房地產投資族群，特別是業界人士，由於過去曾親身經歷台灣科技設廠帶動區域房市大幅增值，因此也看好日本熊本等地在半導體產業進駐後，有機會複製「低基期、高成長」的發展模式，因而提前布局當地房地產，期待享受區域發展所帶來的增值效益。

在投資日本房地產方面，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，常見以出租投報與未來轉手獲利為主，以出租來說，在高房價的東京會以套房小宅為主，所以總價仍可控制，而大阪、名古屋或其他二線城市雖也可以購置小坪數物件出租，卻也有購置一戶建來出租的情況，投報率比起台北市高房價經常只有1.5%或2%的投報率，依照地區的不同還能多出二到三個百分點。

台北中國時報報導，房仲業者東急Livable在台主管表示，過去大陸投資人對優質物件成交迅速，如今大陸需求降溫，台灣買家有更多時間評估與比較物件。

精華 FAQ

  • 主要原因有三：半導體帶來財富累積、日圓走弱讓日本房價相對便宜，以及兩岸地緣政治風險促使資產分散。這些因素合力推升台灣人赴日置產的意願。

  • 日本官方統計顯示，東京都心新建公寓的外國買家中，台灣買家近三分之二。去年上半年，居住在日本以外的台灣人於東京23區購入192戶新建公寓。

  • 他們多鎖定東京、大阪與福岡，用途包括自住、子女教育、度假與長期投資。部分人也看重出租投報與轉手獲利，並認為日本二線城市具成長潛力。

日本

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