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哈瑪斯邁出重大一步 解散近20年加薩走廊統治機構

中央社加薩市6日綜合外電報導
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巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天宣布，其統治加薩走廊（Gaza Strip）近20年的機構解散，為當地由1個巴勒斯坦技術官僚委員會來接管實行文人統治鋪路。

法新社報導，這項行動標示哈瑪斯在政治上的重大轉變。哈瑪斯自從2007年從巴勒斯坦對手派系法塔（Fatah）手中奪下加薩走廊的控制權以來，一直統治當地。

哈瑪斯政府媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail al-Thawabta）今天告訴法新社，加薩政府緊急委員會主席法拉（Mohammed al-Farra）「已正式遞交辭呈，並已決定解散委員會，以利行政及治理權轉移給加薩國家行政委員會（National Committee for the Administration of Gaza，NCAG）」。

美國總統川普（Donald Trump）去年10月斡旋哈瑪斯和以色列達成停火時設立了和平委員會（Board of Peace），這個委員會再成立了加薩國家行政委員會。

自從停火生效以來，哈瑪斯多次表示已準備好退出加薩的日常治理，但有關其解除武裝的棘手議題一直懸而未決。加薩國家行政委員會也一直未進駐加薩，據報是因為以色列反對。

加薩停火協議原本準備邁入第2階段，也就是哈瑪斯解除武裝及以色列軍隊逐步撤出加薩，但進展已停滯數月。

哈瑪斯和巴勒斯坦其他派系近來在埃及首都開羅與調解方進行數輪會談，以縮小歧見，尤其是在第2階段議題上。

哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）今天對法新社表示：「為了不讓仍在進行侵略及種族滅絕戰爭的占領方有任何藉口，哈馬斯已經邁出新的一步，將不再負責加薩走廊事務。」

他還說：「我們希望加薩國家行政委員會迅速進駐，哈馬斯也重申準備好將治理責任交給這個委員會，以確保其成功。」

精華 FAQ

  • 哈瑪斯宣布解散其在加薩走廊運作近20年的統治機構，並稱已為治理權移交給加薩國家行政委員會鋪路，象徵其日常行政角色將退出。

  • 依報導，加薩將由巴勒斯坦技術官僚組成的加薩國家行政委員會接管，透過文人治理方式負責行政與公共事務，避免由哈瑪斯直接管理。

  • 因為第二階段涉及哈瑪斯解除武裝、以色列軍隊逐步撤出等敏感議題，雙方分歧仍大，加上以色列反對委員會進駐，使談判進展停滯。

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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