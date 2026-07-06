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聯合國警告監管跟不上AI發展 籲制定全球規範保護兒少

中央社日內瓦6日綜合外電報導
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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。(路透)
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。(路透)

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人工智慧（AI）發展已超出所有人能跟上的速度，呼籲制定全球性規範，以降低潛在風險，特別是對兒少帶來的危害。

路透報導，聯合國在日內瓦舉行首屆政府級全球AI對話會議，古特瑞斯告訴與會代表：「這項科技能重塑經濟、改變工作型態、左右選舉並打破安全平衡，其發展速度之快，包括開發人員在內的所有人都難以跟上。」

他說：「創新需要護欄（規範）…如果AI要展現強大力量，就必須受到治理。」

聯合國首度舉辦全球AI治理對話，並非為了締結條約，而是希望在這項為期2天的會議上，討論如何制定規範來降低AI的潛在危害，並善用其帶來的機遇。

與會代表將審議一份由聯合國（UN）支持、由40位專家組成的獨立科學小組所提出的報告，他們將在會中發表首度針對AI所做的全球獨立科學評估結果。

至於更全面的報告預計將於明年推出，屆時也將在紐約舉行第2場全球性會議。

● 全球性AI規範

古特瑞斯強調，在發生未成年人被引導走向自殘，以及被偽裝成朋友的AI欺騙等案例後，全球性AI規範必須將兒童安全置於首位。

他指出：「在藥物被證明安全之前，我們不會讓兒童服用。我們測試每一樣玩具。然而，在沒有人探究會對兒童帶來什麼影響之前，AI就已經接觸到我們的孩子，涉入他們的學習、他們的友誼，以及他們最私密的問題。」

古特瑞斯呼籲簽署一項「AI兒童安全承諾」（ AI Child Safety Pledge），要求開發這些系統的公司必須先證明其安全性，才能讓兒童接觸使用。

此外，系統也不應被允許生成兒童色情圖像；當兒童表現出痛苦跡象時，系統應該停止運作，並將他們轉介給真人尋求協助。

古特瑞斯指出，雖然AI帶來重大機遇，例如在醫療保健領域，但世界各國的體制尚未對由機器做出決策做好準備，且AI驚人的發展速度，意味著機器在做出選擇時，愈來愈缺乏人類或政府的監督。

古特瑞斯告訴與會代表：「網際網路花了15年才觸及10億人口，而AI只花了2年就辦到了。」

他也警告，最先進的AI系統正集中在少數企業與國家手中，意味著開發中國家在AI的發展上幾乎沒有發言權，並面臨被拋在後頭的風險。

科學專家的獨立報告發現，AI的發展甚至更加集中。在全球前500台AI超級電腦中，美國占了75%的算力，中國則占15%。

報告還提到，儘管全球目前每週有超過10億人使用對話式AI，但開發中國家運用的進度依然落後。

● 彌合AI鴻溝

古特瑞斯表示，如果運用得當，AI可以將數十年的發展縮短為幾年，進而可能成為「21世紀偉大的平等器」。

利比亞總統委員會主席曼菲（Mohamed al-Menfi）敦促縮小非洲的AI落差；非洲人口占全球10%，但擁有的全球資料中心卻不到2%。

他說：「如果非洲國家無法使用AI，AI就不能算是一項正當的資源。」他呼籲非洲國家應更廣泛地參與AI規範的制定。

喬治亞總統卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）則告訴與會代表，全球領袖也肩負共同責任，必須制定強而有力的國際法，以防止AI的力量成為「極權控制與新數位暴政的工具」。

精華 FAQ

  • 他認為AI發展速度已讓開發者與監管者都難以跟上，可能影響經濟、工作、選舉與安全，因此必須透過全球性規範建立護欄，避免風險擴大。

  • 古特瑞斯指出，AI可能誘導未成年人自殘、偽裝成朋友進行欺騙，甚至生成兒童色情圖像，因此應先證明安全，並在兒童出現痛苦跡象時介入。

  • 報告顯示AI算力與技術高度集中，美國在前500台AI超級電腦中占75%，中國占15%，而開發中國家在資料中心、治理參與與應用進度都明顯落後。

聯合國

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