伊朗與格陵蘭議題加深歐美裂痕 北約峰會重點一次看

北約峰會7日將在土耳其安卡拉召開。圖為6日人們走向總統府內的媒體中心。(路透)

值美國總統川普持續要求歐洲增加國防支出，大西洋兩岸又因伊朗 戰事與格陵蘭 議題摩擦不斷之際，北大西洋公約組織（NATO）領袖7日起將召開為期2天的年度峰會。

除宣布從歐洲減少駐軍，及對美國在歐洲大陸的軍事部署進行為期6個月的檢討外，美國總統川普頻頻砲轟北約 ，種種舉動加劇北約內部的不確定性。

以下是路透彙整即將在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行的北約年度峰會重點。

● 議題焦點

川普政府一直施壓歐洲擴大國防支出，並承擔歐洲大陸防務的主要責任。官員預期，北約領袖將把焦點放在達成國防支出目標的進展、提升國防工業產量，以及如何落實將（防務）負擔從美國「轉移」至歐洲。

● 出席領袖

包括川普在內，來自北約32個成員國的領袖都將出席峰會。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、韓國總統李在明、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）以及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），預計7日晚間加入北約領袖的晚宴。

● 國防議題

歐洲領袖將力求向川普展示，他們正履行去年海牙峰會做出的承諾，在2035年前，將國內生產毛額（GDP）約5%投入國防及相關支出。

根據路透看到的文本，北約領袖預計在峰會宣言中表示：「2025年，歐洲盟國與加拿大在核心國防需求上的投資增加超過1390億美元。」

他們預計將會表示：「我們正在打造未來，一個在更強大北約中更強大的歐洲，一個現代化聯盟。歐洲盟國與加拿大正和美國合作，為聯盟的防務承擔起更大責任。」

● 北約與烏克蘭

北約成員國預計將重申對烏克蘭支持，並承諾提供進一步援助。北約領袖預計將表示：「2026年，盟國承諾將向烏克蘭提供700億歐元軍事裝備、援助與培訓，並確認至少維持至2027年的援烏承諾。」

部分資金將來自現有的雙邊承諾，以及一項在2026至2027年為烏克蘭國防投資與採購提供600億歐元的歐盟貸款機制。預計美國不會出資。

● 軍工業議題

去年峰會焦點在於達成新的支出承諾，但官員希望今年能專注於擴大武器生產及推動國防創新。

北約7日將在安卡拉舉辦國防工業論壇，屆時將宣布價值數百億美元的交易。

● 伊朗戰事

歐洲官員擔心，伊朗戰事，以及川普對歐洲各國回應方式的不滿，恐將讓這場峰會蒙上陰影。

北約領袖預計將在峰會宣言表示：「盟國重申伊朗絕不能擁有核武器，並呼籲伊朗充分尊重荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由。」

● 東道國土耳其

土耳其將尋求凸顯其日益增長的國防工業能力，並重申其長期以來的呼籲，要求成員國取消北約內部所有國防貿易限制。

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）也希望與法國和義大利等盟國在採購SAMP/T防空系統及其他國防工業合作方面取得進展。

在與川普的雙邊會談中，厄多安預計將強調安卡拉與華府之間關係的改善，同時施壓要求美國取消制裁，並爭取加入F-35戰鬥機計畫的機會。

● 其他將出席官員

同樣在安卡拉，北約外長預計將會晤巴林、科威特、卡達和阿拉伯聯合大公國的同行，並與烏克蘭外長以及歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）進行晚餐會討論。

北約國防部長也將與來自澳洲、日本、紐西蘭和韓國的部長舉行會談。

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