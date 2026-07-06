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法國西南部野火失控迫使萬人撤離 約4600公頃土地被毀

編譯羅方妤／即時報導
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一架消防飛機6日飛越法國南部城市貝比濃附近的泰河畔伊爾野火現場，投放阻燃劑。路透
一架消防飛機6日飛越法國南部城市貝比濃附近的泰河畔伊爾野火現場，投放阻燃劑。路透

路透報導，法國西南部野火失控，迫使位於與西班牙接壤邊境的20幾個小鎮和村莊、共超過1萬人撤離。官員表示，6日的強風將進一步助長火勢。

歐盟（EU）6日表示，他們正從賽普勒斯和瑞典調派4架滅火飛機前往法國，協助法國南部接近西班牙邊境城市貝比濃（Perpignan）附近的消防員。歐盟執委會主席范德賴恩在社群平台X表示：「歐洲與法國站在一起。」

當地行政首長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）在X的貼文指出，這場大火已吞噬法國庇里牛斯山山麓約4600公頃的土地。

法國內政部長努涅斯在法國電視台TF1警告：「6日早晨狀況再度惡化。今天與野火的戰鬥重新開始。」

法國和整個西歐5、6月面臨的初夏熱浪已烤焦了範圍極廣的土地，使這些地區今年特別容易受到野火威脅。

法國特雷維亞克（Trevillach）野火已造成5人受傷，其中一人是消防員，起火點就在環法自行車賽第3賽段。當地賽事主辦單位已對公眾關閉開路段，以利緊急救援人員通行。儘管比賽照常舉行，但車隊規模將大幅縮減。

在西班牙一側，大火摧毀2200公頃的土地，其中高達97%位於加瓦雷斯山（Les Gavarres）自然保護區。不過，加泰隆尼亞當局4日晚間表示，火勢已趨於穩定，將在本周內被完全撲滅。警方已逮捕1名加泰隆尼亞地方政府外包公司的員工，他涉嫌在路邊使用角磨機，從而引發森林大火。

精華 FAQ

  • 根據報導，火勢蔓延到法國與西班牙接壤地區的二十多個小鎮和村莊，已迫使超過一萬人撤離，以配合消防與緊急救援行動。

  • 歐盟表示，已從賽普勒斯與瑞典調派四架滅火飛機前往法國，協助接近佩皮尼昂一帶的消防員，同時公開表達歐洲與法國站在一起。

  • 火勢已燒毀約4600公頃法國土地，造成五人受傷，其中包括一名消防員，也影響環法自行車賽路段管制；西班牙側則有2200公頃受損。

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