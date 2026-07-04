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英相施凱爾提醒繼任者 花在國際事務時間不可比他少

中央社倫敦4日綜合外電報導
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即將卸任的英國首相施凱爾。(歐新社)
即將卸任的英國首相施凱爾。(歐新社)

即將卸任的英國首相施凱爾表示，無論未來誰接任首相，投注在國際危機和外交上的時間都必須和他一樣多。顯然他不認同外界認為下一位英國領導人或許可將更多重心放在國內議題。

路透報導，施凱爾（Keir Starmer）6月宣布將下台，距離上任僅2年。他面臨一些反對者批評他花太多時間處理外交事務。

施凱爾的最可能接班人、最近當選國會議員的大曼徹斯特（Greater Manchester）前市長柏南（Andy Burnham）已承諾，若當上首相，將把焦點放在生活水準、住房和基礎建設等國內優先事務，並將把更多權力下放地方。

不過，施凱爾昨天接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國正面臨越來越動盪的世界，外交和內政無法切割。

他說：「人們常在討論，處理國際事務和處理國內事務，什麼是兩者間正確的平衡？（但）它們是同一件事。」

當施凱爾被問到，英國首相花在外交上的時間可否比他少，他回答：「不，我不認為這是可能的。」

施凱爾今天另在社群媒體平台X發表1部標題為「與凱爾同行」（With Keir）的短片，捍衛他在首相任內對國際事務的關注度。

施凱爾在片中說，英國已經恢復其全球地位。他並將英國對烏克蘭的支持及參與國際聯盟列入他的主要政績。

另一方面，施凱爾也指出一些他的主要國內政績，包括穩定經濟、減少兒童貧窮及改善國民保健署（National Health Service）。

精華 FAQ

  • 他表示，未來任何接任者都必須投入和他一樣多的時間在國際危機與外交上，認為這是英國首相無法迴避的責任，也不應把國際事務當成次要工作。

  • 路透指出，最近當選國會議員的大曼徹斯特前市長柏南，被視為施凱爾最可能的接班人。他主張若當上首相，將把施政重心放在國內民生議題。

  • 他在社群影片中表示，英國已恢復全球地位，並把支援烏克蘭、參與國際聯盟列為重要政績，同時也提到穩定經濟、減少兒童貧窮與改善NHS。

施凱爾

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