墨西哥女記者遭綁架遇害 4名員警涉案被逮

8人因涉嫌參與記者古茲曼綁架殺人案而遭逮捕，其中包括4名警察。圖為停在古茲曼家門外的警車。(路透)

墨西哥 當局今天證實，在東部地區發現的遺骸確認屬於女記者古茲曼。她遭綁架殺害一案再度凸顯墨國新聞工作者的嚴峻處境，該國長期被視為全球對記者最危險的國家之一。

路透報導，古茲曼（Roxana Guzman）是犯罪新聞網站「東南資訊脈動」（Pulso Informativo del Sureste）的負責人。6月2日數名持槍蒙面男子闖入她的住家並將她擄走，事發後相關監視器影像在社群媒體 廣泛流傳。

當地媒體報導，凶嫌殺害古茲曼後，曾試圖將她的遺體放入裝滿燃料的桶中加以溶解。當局隨後在現場尋獲部分骸骨。

韋拉克魯斯州（Veracruz）檢察官辦公室發布聲明指出：「法醫鑑識後確認死者身分…調查期間尋獲的遺骸屬於該名記者。」

當局表示，已有8人因涉嫌參與古茲曼綁架殺人案而遭逮捕，其中包括東南伊索阿特蘭（Ixhuatlan del Sureste）的4名警察，該鎮位於韋拉克魯斯市（Veracruz city）以南約300公里處。

檢方指出，這些員警涉嫌為涉案犯罪集團提供資源、食物及後勤支援。

根據國際人權組織「第19條」（Article 19），今年迄今墨國還有另外2名記者因工作相關原因遇害。該組織並指出，自2024年10月總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上任以來，已有10名記者遭殺害，凸顯墨西哥新聞自由環境嚴峻。