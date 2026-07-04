梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

哈利王子(左)和梅根。(路透)

英國哈利 王子" rel="235476">哈利王子 的發言人今天表示，哈利下周前往英國出席一系列活動的行程中，他的妻子梅根 與兩人的一對子女將不會隨同來到倫敦，但不排除他們拜訪英國其他地方的可能性。

路透報導，哈利王子（Prince Harry）預定下周前往倫敦出席一系列慈善活動，並將來到伯明罕（Birmingham）為明年的永不屈服運動會（Invictus Games）進行宣傳。

梅根（Meghan）及兩人的7歲兒子亞契（Archie）與5歲女兒莉莉貝（Lilibet）原本打算和他一同前往倫敦。據英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，在哈利方面請求警方保護遭到拒絕後，他們便放棄這項行程。

哈利是英國國王查理三世（Charles III）的次子，他在2020年卸下王室職務，並與梅根移居美國。而亞契和莉莉貝已有好幾年沒有造訪英國，若這回可能前來，令人期待英王查理與兩位孫兒女的難得會面。近幾年由於哈利與英國王室關係緊繃，查理很少見到兩人。

哈利曾多次表示希望帶兒女訪問英國，但他也說安全疑慮使得這類計畫較為困難。英國政府在他移居美國後，決定撤銷他原本自動享有的警方保護。哈利對此提出法律挑戰，但在去年敗訴。