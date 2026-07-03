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烏克蘭女子扮男裝涉摩納哥爆炸案 國際刑警組織通緝

中央社摩納哥3日綜合外電報導
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貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）。（路透）
貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）。（路透）

摩納哥本周發生一起爆炸案，凶手犯案後逃逸。在德國警方搜查嫌犯租屋處後，相關當局今天追緝涉嫌假扮男裝犯下這起爆炸案的烏克蘭女子。

根據國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通緝令（Red Notice），名為貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）的39歲烏克蘭女子，涉嫌在6月29日發生在摩納哥的一起爆炸案，因涉嫌殺人未遂及意圖以爆炸裝置危害公共安全等罪名遭到通緝。

德國警方7月2日搜索她位於法蘭克福地區的租屋處。德國警方表示，「該名女子目前在逃」。並且已將掌握的證據移交給摩納哥當局。

摩納哥副檢察官芮孟（Morgan Raymond）告訴媒體，嫌犯已知最後居住地是在德國。根據芮孟的說法，嫌犯駕駛租來的汽車先逃往法國，再轉往義大利。

他表示，這一連串行動顯示嫌犯「可能並非單獨行動」，並證實該名嫌犯「女扮男裝」。

摩納哥位於蔚藍海岸（French Riviera），以億萬富豪及豪華遊艇雲集聞名，被視為避稅天堂。這起爆炸案震驚當地，亞伯特親王（Prince Albert）形容這起攻擊是「令人髮指的罪行」。

摩納哥當局尚未證實受害者身分，但根據消息人士，這起爆炸案鎖定58歲的葉莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev），以及他的伴侶和13歲的兒子。葉莫拉耶夫數年前放棄烏克蘭國籍，目前持有賽普勒斯國籍。

6月29日晚間，1名男子在靠近法國邊境的摩納哥一棟小公寓大樓入口大廳留下一個包裹。不久後，就在3名住戶，一對伴侶與他們的13歲兒子正要進入大廳時，傳出爆炸聲響。該名嫌犯被監視器拍到戴著一頂黑色漁夫帽，起初被認為是1名男性。

芮孟表示，在重新檢視監視器畫面，以及聽取1名與嫌犯接觸人士的證詞後，調查人員將焦點轉向1名據稱在爆炸前幾天曾多次到現場進行勘查的女子。

精華 FAQ

  • 國際刑警紅色通緝令鎖定39歲烏克蘭女子貝雷佐夫斯卡，指她涉入6月29日的摩納哥爆炸案，並因殺人未遂及危害公共安全等罪名遭追緝。

  • 摩納哥副檢察官指出，嫌犯案後先駕車逃往法國，再轉往義大利，行動路線複雜；加上相關證詞與監視器畫面，顯示她可能有他人協助。

  • 案發當晚，一名男子在公寓大樓入口留下包裹，隨後三名住戶準備進入時發生爆炸；外界推測目標是58歲的葉莫拉耶夫及其伴侶與13歲兒子。

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