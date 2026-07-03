冷氣太少影響經濟競爭力？ 專家疾呼歐洲要追趕美國

氣候科技專家呼籲歐洲加速解決冷氣普及率太低問題。 路透

氣候科技公司高階主管Taco Engelaar在《財星雜誌》撰發專欄，直陳「冷氣（空調）落差」（AC gap）已經令歐洲的經濟競爭力處於劣勢。他說，美國家庭冷氣普及率高達 90%，而歐洲平均僅20%，如此巨大的差距，在氣候變遷 導致極端熱浪頻繁的環境下，他相信，缺乏冷氣嚴重影響勞動力生產力，嚴重可導致企業停擺。「冷氣落差」已經成為歐洲的經濟負債。

Engelaar要讀者想像這樣的情境：美國盛夏的一天，烈日當空。你在涼爽舒適的房間裡一夜好眠後醒來，前往工作場所，公司的室溫也經過調節，有利於保持專注。除非午休時走到戶外散步，你幾乎完全不受高溫影響。

同樣炎熱的夏日，你如果身處一座普通的歐洲城市。情況會是，你在翻來覆去、難以入眠的一夜後醒來，身體黏膩、渾身不舒服，還沒出門就開始擔心接下來的通勤。擠在擁擠的車廂裡，極端高溫使城市交通基礎設施不堪負荷，你又得忍受漫長的誤點。如果你有幸在家工作，大多也只是有電風扇緩慢地將室內的熱空氣吹來吹去。

Engelaar強調，造成這兩種截然不同生活體驗的根本差異，就是冷氣。

他指出，歐洲現在是全球升溫速度最快的大陸，卻平均只有20%的家戶有冷氣，英國的比率更不到5%。

在多數尚未普及冷氣的國家，熱浪足以、而且愈來愈經常迫使學校停課、企業營運受阻，也讓人們無法發揮最佳工作表現。雇主不得不調整工時，以保護員工免於酷暑危害。這種對氣候的脆弱性，不只是生活上的不便，更已成為經濟競爭力面臨的重大威脅。

Engelaar說，美國早在幾十年前，就已經建立起因應高溫的解決方案，現在約90%的住宅配備冷氣。因為美國向來氣候較炎熱，住宅與建築物在設計時，就會留意考量高溫環境；反觀歐洲，多數建築早年原本是為另一種氣候條件而打造，而現在面臨氣溫持續攀升。

數據顯示，未來四年內，歐洲整體國內生產毛額（GDP）最高可能因高溫相關損失，而減少7%。這還不包括對人命造成的更巨大代價。僅最近這一波熱浪，就已造成超過一千人死亡。

歐洲要普及冷氣，電網負荷是最大關鍵。美國早已將大規模冷氣設備納入既有電網系統；然而歐洲卻是要在一個早已超載的電網之上，試圖再新增大量冷氣設備。如果數十萬台高耗電冷氣同時接入電網，很可能讓本已脆弱的供電系統瀕臨崩潰。

Engelaar表示，歐洲的解決方案是，必須加速供電基礎設施的規劃，讓基礎設施更先進、更智慧，能精確找出電網最脆弱的區域，評估大量安裝冷氣將如何影響供電，並判斷可以進行哪些改善措施，來釋放足夠容量，支援新的電力連接需求。

他強調，大西洋兩岸其實都擁有足以支撐冷房需求的再生能源，但若要真正發揮作用，歐洲與美國的電網本身仍需要進行大規模升級。