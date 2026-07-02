我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州台灣餐廳收這費用 吃過8400中餐廳的他也意外

巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

烏克蘭男子涉北溪天然氣管線爆炸案 遭德國檢方起訴

中央社柏林1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，這起歐洲最具...
德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，這起歐洲最具政治敏感性的破壞案之一，如今已進入起訴程序。圖為2025年11月28日，德國警方在聽證會結束後，護送改名烏克蘭男子「瑟爾希K」。(路透)

德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，這起歐洲最具政治敏感性的破壞案之一，如今已進入起訴程序。

柏林的梅納克律師事務所（Menaker）告訴路透，起訴書已於今天送達。根據德國隱私法規，該名男子僅被辨識為「瑟爾希K」（Serhii K.）。律師事務所並未提供相關細節。

德國第一電視台（ARD)、以及「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）和「時代周報」（Die Zeit）率先報導這項消息，檢方指控這名烏克蘭男子襲擊民用能源基礎設施、引發爆炸並摧毀建築結構。聯邦檢察官辦公室婉拒對此置評。

根據逮捕令文件、稍早的媒體新聞稿以及聯邦最高法院去年12月的拘留裁決，檢方指控瑟爾希K協助協調一個團隊，該團隊於2022年9月利用一艘名為「仙女座號」（Andromeda）帆船，在丹麥波荷木島（Bornholm）附近的北溪1號（Nord Stream 1）和2號（Nord Stream 2）管線安裝爆炸裝置。

檢方與法院懷疑，「仙女座號」團隊由1名協調員、1名船長、4名深海潛水員及1名炸藥專家組成。他們表示，瑟爾希K涉嫌擔任船上協調員兼團隊負責人，而非潛水員或炸藥專家。

瑟爾希K則是否認參與此案。

這起被俄羅斯與西方國家定調為蓄意破壞的爆炸案，發生在莫斯科入侵基輔幾個月後，摧毀了俄羅斯向歐洲輸送天然氣的重要路線，加劇歐洲能源危機，而以德國受到的衝擊最為嚴重。

受破壞天然氣管線的終點位於德國麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）的盧布明（Lubmin），對德國的能源安全與國內穩定造成影響。

裁決書中援引法院紀錄將這名嫌犯描述為烏克蘭國民，事發當時是烏克蘭特種部隊軍官。他去年8月在義大利被捕，隨後在11月被移交德國。

精華 FAQ

  • 檢方起訴一名僅以「瑟爾希K」辨識的烏克蘭男子，指控他襲擊民用能源基礎設施、引發爆炸並摧毀建築結構，涉及北溪管線爆炸案。

  • 根據逮捕令與法院裁決，檢方懷疑他負責協調行動團隊，並擔任船上協調員兼團隊負責人，而非潛水員或炸藥專家。

  • 北溪管線是俄羅斯供應歐洲天然氣的重要路線，爆炸發生於俄羅斯入侵烏克蘭後，嚴重衝擊歐洲能源安全，德國受影響最深。

德國 烏克蘭 天然氣

上一則

俄羅斯轟炸基輔釀至少25死逾90傷 今年最慘重

延伸閱讀

摩納哥首起蓄意爆炸案 烏克蘭億萬富豪命危 妻疑斷腿

摩納哥首起蓄意爆炸案 烏克蘭億萬富豪命危 妻疑斷腿
南加世紀野火縱火案流審 多陪審員傾向被告無罪

南加世紀野火縱火案流審 多陪審員傾向被告無罪
華男涉上州綁架勒索商業夥伴 判囚6年 沒收91萬元

華男涉上州綁架勒索商業夥伴 判囚6年 沒收91萬元
非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙

非法居留華男跑腿取錢在檢查站被捕 涉當車手共謀詐騙

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
網紅因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

2026-06-26 20:00

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」