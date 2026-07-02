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法國熱浪後又逢野火 南部近3000人疏散

中央社法國卡內安洛斯隆2日綜合外電報導
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法國納博訥（Narbonne）附近的普佐爾米內瓦（Pouzols-Minervo...
法國納博訥（Narbonne）附近的普佐爾米內瓦（Pouzols-Minervois）2日發生野火。(路透)

法國繼上個月出現破紀錄高溫後，南部目前也遇野火肆虐，今天有近3000人被迫疏散，其中半數來自露營區，當局已出動大批人員與直升機協助滅火。

法新社報導，法國南部聖瑪麗拉梅爾（Sainte-Marie-la-Mer）今天出現野火並延燒至卡內安洛斯隆（Canet-en-Roussillon），當地遊客與居民被迫緊急撤離。

消防人員表示，疏散的近3000人中，有半數來自受影響地區的3處營地。

法國南部東庇里牛斯（Pyrenees-Orientales）省長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，有2名消防員輕傷。

當局共動員200名消防員及4架消防飛機滅火。

這名最高地方官員說：「我們正動員大規模的義工網絡協助。」

法國6月經歷一場持續11天的破紀錄熱浪，多處氣溫突破攝氏40度。

世界氣象組織（World Meteorological Organisation）上周表示，這場非比尋常的熱浪除了對人體健康、生態系統、農業和基礎設施造成「重大衝擊」，也讓野火風險更形惡化。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，自昨天起已動員1200名消防員撲滅森林火災。他在X上表示：「天氣狀況仍然非常不利。」

法國氣象局（Meteo-France）表示，下周將有新一波高溫侵襲法國，但預計不會像6月那樣極端。

部分政界人士批評當局對於氣溫上升的應變不足；綠黨今天也對政府提出不信任案。

精華 FAQ

  • 火勢從聖瑪麗拉梅爾延燒到卡內安洛斯隆，迫使近3000名遊客與居民撤離，其中約半數來自受影響地區的三處營地，現場動員大批人力協助安置。

  • 當局出動200名消防員、4架消防飛機與直升機投入滅火，內政部也表示自前一天起已調派1200名消防員支援，並整合大規模義工網絡協助救災。

  • 法國6月曾出現持續11天的破紀錄熱浪，多地超過40度，世界氣象組織警告這類高溫會加劇野火風險；氣象局並預告下周還會再有高溫來襲。

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