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委內瑞拉強震夷平建築 警衛受困8天奇蹟獲救

中央社卡蒂亞拉馬2日綜合外電報導
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數百名來自各國的搜救人員，2日成功救出受困瓦礫堆8天的警衛吉爾（Hernan G...
數百名來自各國的搜救人員，2日成功救出受困瓦礫堆8天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。圖為警衛吉爾（Hernan Gil）被搜救人員抬出來。(路透)

委內瑞拉致命強震傳出振奮人心的消息。數百名來自各國的搜救人員，今天成功救出受困瓦礫堆8天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。

法新社報導，委內瑞拉6月24日發生強震，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。在當地工作的吉爾被埋在瓦礫堆中，因為他所處的7層建築已成廢墟。

經過一番艱苦的救援行動，吉爾被用擔架抬出，距離地震發生已有8天。受困如此之久後生還，相當不易。

「這簡直是一個奇蹟，」吉爾的妻子龔薩雷茲（Gusbimar Gonzalez）表示。「我完全不敢相信，因為這是我第一次看到這麼多國家團結在一起，只為救一個人。」

來自委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙、哥斯大黎加、薩爾瓦多和墨西哥7國的救援隊伍，3天3夜不停工作，最後終於接近吉爾身邊。

救援隊伍透過軟管為吉爾輸送10多公升的水，安裝氣管為他供應氧氣。

救援行動最後階段，約有30人在清理瓦礫，2名救援人員還掘出1條長達3公尺的隧道。

「要找到遇難者確切位置並不容易，」智利救援隊隊長維拉（Cristian Vera）表示。

然而，儘管救援行動有好消息傳出，像是地震發生6天後發現1名3歲男孩，但找到更多倖存者的機會已很渺茫。

墨西哥消防員兼搜救犬訓導員龔薩雷茲（Cesar Gonzalez）帶著2隻搜救犬，「1隻負責搜尋倖存者，另1隻負責尋找屍體。就在2天前，我們還充滿希望。現在，想要找到倖存者簡直要靠奇蹟。」

許多人無家可歸，食物和水日益匱乏，醫院不堪負荷，專家警告疾病爆發的風險。

官方公布的死亡人數接近2300人，此外仍有大量人員失蹤。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）先前呼籲籌集5000萬美元，為約50萬民眾提供3個月糧食。

精華 FAQ

  • 獲救的是警衛吉爾，英文名為Hernan Gil。他在地震後被埋於廢墟中長達八天，最後由多國搜救隊用擔架抬出，讓家屬與外界都感到十分震驚。

  • 參與救援的共有七國，包括委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙、哥斯大黎加、薩爾瓦多與墨西哥。各國搜救人員通力合作，連續三天三夜才接近受困者位置。

  • 災區仍面臨大量民眾無家可歸、食物和飲水不足、醫院超載等困境，專家也警告可能爆發疾病。官方死亡人數接近2300人，失蹤者仍然很多。

墨西哥 地震 委內瑞拉

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